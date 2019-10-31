İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in açılış konuşmasıyla başladı. BM Temsilcisi Geir Pedersen, “Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an” dedi.İSVİÇRE’nin Cenevre kentinde ilki düzenlenen Suriye Anayasa Komitesi toplantısı BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen’in açılış konuşmasıyla başladı. BM Temsilcisi Geir Pedersen, “Rejim ve muhalefetin üyeleri burada yüz yüze oturuyor. Bu tarihi bir an” dedi.

Konuşmasında 150 delegeyi kolay olmayan bir sürecin beklediğini vurgulayan Pedersen, “Suriye halkı sizden yıllarca devam eden buhrana çözüm bulmanızı bekliyor. Çözüm formülünü de ancak ve ancak siz aranızda bulmalısınız. BM Temsilcisi olarak benden ve çalışma arkadaşlarımdan size ne yapmanız gerektiğini söylememi beklemeyin. Çünkü bu anayasa sizin temel kanununuz olacak. Suriye halkının ürettiği ve içinde ne yazdığını kendisinin belirleyeceği bir çalışma olacak. BM olarak biz çalışmanız esnasında içinden çıkılamayan durum oluşması halinde devreye girerek size destek vermeye hazırız.”

‘EŞİT MESAFEDEYİZ’

“BM, Suriye yönetimi ve muhalefeti temsil eden heyetlere eşit mesafede duracaktır. Müdahale etme niyetinde değiliz. Anayasa Komitesi’nin bir an önce beklenen sonucu alması için farklı görüşleri savunan sizlerin burada bir arada bulunması iyi bir başlangıç sayılıyor. BM Güvenlik Konseyi tarafından kabul edilen 2254 sayılı Suriye kararı ilk defa hayata geçirilmesi fırsatını yakalamış bulunuyor” diye konuştu.

DÖRT KOLTUK BOŞ

Cenevre’de açılışı yapılan Suriye Anayasa Komitesi ilk oturumunda ilginç bir detay da göze çarptı. Şam rejimi ve muhalefeti temsil eden 50+50 delege sandalyelerinin tamamı doluyken, sivil toplum örgütlerini temsil eden 50 sandalyeden dördünün boş olduğu gözlendi. Resmi olmayan duyumlara göre Suriye sivil toplum örgütlerinden dört delege aşırı baskı yapıldığı için komiteye son anda katılmama kararı aldı. Açılışı boykot eden delegelerin isimleri şimdilik sır olarak kaldı. Türkiye, terör örgütü PKK/YPG’ye yakın isimlerin komiteye alınmasını veto etmişti. Komitede YPG dışında gruplardan Suriyeli Kürt temsilciler olduğu belirtilmişti.

Pedersen’in açılış konuşmasını yaptığı toplantıda, Komite’nin eş başkanları Ahmed Kuzbari ve Hadi el Bahra da söz aldı. “Bugün, geçmişte başaramadıklarımızı başarmayı umduğumuz için buradayız” diyen Bahra, “150 kişinin birçok konuda farklılıkları var. Bunların bir kısmı basit konular, bir kısmı ise önemli. 8 acı dolu yıldan sonra farklılıklara değil, benzerliklere odaklanmak üzere kararlılık içinde buraya geldik” dedi. Anayasa Komitesi toplantılarının 150 kişinin katılımıyla gelecek 2 gün boyunca Pedersen’in başkanlık edeceği oturumlarla devam etmesi, ardından yalnızca 45 kişilik yazım kurulunun iştirakiyle en az bir hafta boyunca Cenevre’de sürmesi bekleniyor.

‘KOMİTE’Yİ DESTEKLEYECEĞİZ’

SURİYE konusundaki Astana formatının garantörü olan İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, krizin çözümü için kurulan Anayasa Komitesi’ni destekleyeceklerini belirterek, Anayasa Komitesi’nin başlatılmasının, Suriye’de askeri yolların çözüm olmayacağının kanıtı olduğunu ifade etti. İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Cenevre’de önceki gün üçlü toplantı yaptı ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile istişarelerde bulundu. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı.

TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ

Açıklamada, “Astana garantörleri, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını teyit etti ve bu ilkelere tarafların saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Garantörler, terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri bozma konusundaki kararlılıklarını yineledi” ifadelerine yer verildi.