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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Dünya
AA
23.09.2018 - 17:15, Son Güncelleme:

İran Suudi Arabistan'ı suçlamıştı... Kanlı saldırı sonrası konuştu

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İran Suudi Arabistan'ı suçlamıştı... Kanlı saldırı sonrası konuştu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman, ülkesinin egemenliğine hiç kimsenin zarar vermesine müsaade etmeyeceklerini söyledi.

İran'daki saldırının ardından Tahran yönetiminin Suudi Arabistan'ı suçlayarak sert karşılık vereceğini açıklamasının ardından, Muhammed bin Selman ülkenin 88'inci ulusal günü münasebetiyle yayımladığı yazılı açıklamada, "Hiç kimsenin ülkemizin egemenliğine saldırmasına ve güvenliğini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yayımlanan yazılı açıklamada, İslamın doğduğu ve nübüvvet ışığının parladığı ülkesinin mutedil din anlayışına bağlı kalacağını savunan Muhammed bin Selman, hiç durmadan radikalizm ve terörle mücadele edeceklerini kaydetti.
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı ve Arapların yoğunlukta yaşadığı Ahvaz kentinde dün İran-Irak savaşının 38'inci yılı nedeniyle düzenlenen askeri geçit törenine yapılan silahlı saldırıda 17'si asker olmak üzere 25 kişi ölmüş 60 kişi yaralanmıştı.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi saldırının ardından yaptığı açıklamada, ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ı Ahvaz'daki silahlı saldırıdan sorumlu tutarak, bu eylemlerin cevapsız kalmayacağını söylemişti.

Kral Abdulaziz Bin Abdurrahman Al Suud'un, Arabistan’ı birleştirerek Suudi Arabistan Krallığını kurduğu 23 Eylül ülkenin ulusal günü olarak kutlanıyor.

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