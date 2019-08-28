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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
28.08.2019 - 21:13, Son Güncelleme:

Tansiyon yükseldi... Ve ilk ateş!

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Tansiyon yükseldi... Ve ilk ateş!

Lübnan ordusunun, ülkenin güneyindeki hava sahasını ihlal eden İsrail'e ait insansız hava aracına (İHA) ateş açtığı bildirildi. Öte yandan Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan haberde, ordu birliklerinin, ülkenin güneyindeki Nebatiye vilayeti hava sahasını ihlal eden İsrail İHA'sına ateş açtığı belirtildi.

Haberde, keşif amaçlı Lübnan hava sahasına girdiğine işaret edilen İHA'nın çıplak gözle görülmesi üzerine askerlerce hedef alındığı kaydedildi.

Haberde daha fazla bilgi verilmezken Lübnan makamlarından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

KARŞILIKSIZ KALMAZ"

Lübnan Parlamento İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Mahmud Kumati, İsrail'in Beyrut'a yapacağı herhangi bir saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, Hizbullah mensubu Bakan Kumati, bir etkinlik sırasında yaptığı konuşmada, örgütün kalesi olarak bilinen Beyrut'un güney bölgesinde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesi olayına tepki gösterdi.

Beyrut'un güneyine İsrail'in tekrar saldırmasının önüne geçeceklerini dile getiren Kumati, geçen gün yaşanan olayın da karşılıksız kalmayacağını dile getirdi.

Kumati verilecek yanıtın ise savaşa yol açmayacağını savundu.

 

NASRALLAH DA TEHDİTKAR KONUŞMUŞTU

Başkent Beyrut'un güney banliyösünde 25 Ağustos'ta İsrail'e ait 2 İHA düşmüş, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah konuya ilişkin, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." açıklamasını yapmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.

İsrail'in aynı gece Suriye'nin başkenti Şam yakınlarındaki bazı hedefleri vurması sonucu Hizbullah mensubu 2 kişinin öldüğü bilgisini de paylaşan Nasrallah, bunun karşılıksız kalmayacağını söylemişti.

 

HARİRİ'DEN GERGİNLİĞİ ÖNLEYİCİ TELEFON TRAFİĞİ

Başbakan Saad el-Hariri ise İHA olayı üzerine Hizbullah ve İsrail arasında tansiyonu yükseltecek olumsuz gelişmelerin önüne geçmek için uluslararası telefon trafiğine başlamıştı.

Hariri, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarından sonra Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile konuya dair telefon görüşmesi yapmıştı.

 

BEYRUT'TA İSRAİL İHA'LARI DÜŞMÜŞTÜ

Hizbullah örgütünün kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney banliyösünde, 25 Ağustos gece saatlerinde İsrail'e ait 2 İHA düşmüştü.

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, yaptığı açıklamada, "Gece saatlerinde yaşanan olay, Beyrut'un güneyindeki bir yeri hedef alan ve kamikaze İHA ile yapılan bir saldırıydı. Bu da düşmanın 14 Ağustos 2006'dan beri gerçekleştirdiği ilk eylemdir." ifadelerini kullanmıştı.

Söz konusu İHA'ların kendileri tarafından düşürülmediğine dikkati çeken Nasrallah, bundan böyle Lübnan hava sahasına giren İsrail İHA'larını düşürmeye çalışacakları tehdidinde bulunmuştu.
Ülkenin doğusundaki Beka bölgesinde bulunan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi-Genel Komutanlık'a (FHKC/GK) ait mevziler ise 26 Ağustos'ta gece saatlerinde üç hava saldırısıyla vurulmuştu.

İsrail'e ait İHA'lar, savaş uçakları ve savaş botları, sık sık Lübnan sınırlarını ihlal ediyor. Lübnanlı yetkililer her fırsatta bu ihlalleri BM'ye şikayet ediyor.

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