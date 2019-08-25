Tansiyon yüksek! İsrail'den Esad rejimine İran uyarısı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın, Suriye topraklarını İsrail'e karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Beşşar Esad rejimini uyardı. Öte yandan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney bölgesinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.
Başbakan Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Netanyahu, İran destekli Kudüs Tugayları'nın patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarıyla Golan Tepeleri'nde yaşayan İsraillileri öldürmek için Suriye'ye özel birlik gönderdiğini öne sürdü.
Netanyahu, İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Şam yakınlarında Kudüs Tugayları'na ait olduğu belirtilen hedeflere düzenlediği hava saldırılarıyla bu saldırı planının önlendiğini savundu.
"İran'ın İsrail'e yapmayı hedeflediği her saldırı girişimini açığa çıkaracağız." diyen Netanyahu, isim vermeden Esad rejimini uyararak, "Bölgedeki herhangi bir ülkeden İsrail'e saldırılmasına müsamaha etmeyeceğiz. Topraklarının İsrail'e düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin veren her ülke sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandı.
İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde başkent Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.
Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.
KRİTİK TELEFON
Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hariri'nin, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, Pompeo'nun, tansiyonu yükseltmemek ve olabilecek her türlü sorunun önüne geçmek için tüm taraflarla çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptığı, Hariri'nin ise ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlığını yinelediği ifade edildi.
İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik mükerrer ihlallerinin oluşturduğu tehlikelere dikkati çeken Hariri, bunların durdurulması için çalışmanın kaçınılmazlığına işaret etti.
Telefon görüşmesinden dolayı Pompeo'ya teşekkür eden Hariri, Lübnan olarak tansiyonu düşürmek için her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti.
Lübnan ordusu, İsrail'e ait 2 keşif uçağının yerel saatle 02.30'da başkent Beyrut'un güney bölgesinde uçuş yaptığı sırada birinin düştüğü, diğerinin havada infilak ederek maddi hasara yol açtığını açıklamıştı.
Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, birinci İHA'nın düşüşü sırasında herhangi bir hasar oluşmadığını, ikincisinin ise taşıdığı patlayıcıyla infilak ettiğini belirtmişti.
Patlamanın, Hizbullah'a ait bölgede yer alan medya merkezinde ciddi hasara yol açtığını aktaran Afifi, "Hizbullah, patlamada ele geçirdiği birinci İHA'nın ne amaçla uçuş yaptığını öğrenmek için incelemeye aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerel saatle 17.00'de yapması planlanan konuşmasında olaya ilişkin sert bir yanıtı olacak." diye konuşmuştu.
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