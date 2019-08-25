Tansiyon yüksek! İsrail'den Esad rejimine İran uyarısı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTansiyon yüksek! İsrail'den Esad rejimine İran uyarısı
GeriDünya Tansiyon yüksek! İsrail'den Esad rejimine İran uyarısı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
25.08.2019 - 19:32, Son Güncelleme:

Tansiyon yüksek! İsrail'den Esad rejimine İran uyarısı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tansiyon yüksek! İsrail'den Esad rejimine İran uyarısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın, Suriye topraklarını İsrail'e karşı kullanmasına izin verdiğini iddia ettiği Beşşar Esad rejimini uyardı. Öte yandan Lübnan Başbakanı Saad el-Hariri, Hizbullah'ın kalesi olarak bilinen başkent Beyrut'un güney bölgesinde İsrail'e ait 2 insansız hava aracının (İHA) düşmesinin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü.

Başbakan Netanyahu, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohav ile işgal altındaki Golan Tepeleri'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Netanyahu, İran destekli Kudüs Tugayları'nın patlayıcı taşıyan insansız hava araçlarıyla Golan Tepeleri'nde yaşayan İsraillileri öldürmek için Suriye'ye özel birlik gönderdiğini öne sürdü.

Netanyahu, İsrail ordusunun, dün akşam saatlerinde Şam yakınlarında Kudüs Tugayları'na ait olduğu belirtilen hedeflere düzenlediği hava saldırılarıyla bu saldırı planının önlendiğini savundu.

"İran'ın İsrail'e yapmayı hedeflediği her saldırı girişimini açığa çıkaracağız." diyen Netanyahu, isim vermeden Esad rejimini uyararak, "Bölgedeki herhangi bir ülkeden İsrail'e saldırılmasına müsamaha etmeyeceğiz. Topraklarının İsrail'e düzenlenecek saldırılarda kullanılmasına izin veren her ülke sonuçlarına katlanacak." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde başkent Şam yakınlarındaki Akraba beldesi çevresinde İran destekli Kudüs Tugayları'na ait bazı hedeflerin hava saldırısıyla vurulduğunu duyurmuştu.

Suriye'den İsrail'e çok sayıda silahlı insansız hava aracıyla saldırı düzenlenmesinin planlandığı iddia edilmişti.

KRİTİK TELEFON

Lübnan Başbakanlığı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Başbakan Hariri'nin, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeleri ele almak üzere ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile telefonda görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, Pompeo'nun, tansiyonu yükseltmemek ve olabilecek her türlü sorunun önüne geçmek için tüm taraflarla çalışmanın gerekliliğine vurgu yaptığı, Hariri'nin ise ülkesinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararına bağlığını yinelediği ifade edildi.
İsrail'in Lübnan egemenliğine yönelik mükerrer ihlallerinin oluşturduğu tehlikelere dikkati çeken Hariri, bunların durdurulması için çalışmanın kaçınılmazlığına işaret etti.

Telefon görüşmesinden dolayı Pompeo'ya teşekkür eden Hariri, Lübnan olarak tansiyonu düşürmek için her türlü çabayı sarf edeceklerini kaydetti.

Lübnan ordusu, İsrail'e ait 2 keşif uçağının yerel saatle 02.30'da başkent Beyrut'un güney bölgesinde uçuş yaptığı sırada birinin düştüğü, diğerinin havada infilak ederek maddi hasara yol açtığını açıklamıştı.

Hizbullah Sözcüsü Muhammed Afifi de ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya yaptığı açıklamada, birinci İHA'nın düşüşü sırasında herhangi bir hasar oluşmadığını, ikincisinin ise taşıdığı patlayıcıyla infilak ettiğini belirtmişti.

Patlamanın, Hizbullah'a ait bölgede yer alan medya merkezinde ciddi hasara yol açtığını aktaran Afifi, "Hizbullah, patlamada ele geçirdiği birinci İHA'nın ne amaçla uçuş yaptığını öğrenmek için incelemeye aldı. Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın yerel saatle 17.00'de yapması planlanan konuşmasında olaya ilişkin sert bir yanıtı olacak." diye konuşmuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
G7'de dünyayı şaşırtan gelişme! Trump 'Yorum yok' dedi
ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret
"Hiçbir G7 ülkesi İran'ın nükleer silaha sahip olmasını istemiyor"
Pentagon'dan 'Fırat'ın doğusunda ilk ortak helikopter uçuşu' açıklaması