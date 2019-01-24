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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA-İHA
24.01.2019 - 20:51, Son Güncelleme:

Tansiyon yüksek: Birer açıklama daha!

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Tansiyon yüksek: Birer açıklama daha!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." dedi. ABD'den ise Maduro'nun çekilmesi talebi yinelendi.

Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin ardından Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede Putin, Venezuela'da dış tahrikler sonucu oluşan siyasi kriz nedeniyle ülkeye yönelik desteğini yineleyerek, "Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." ifadesini kullandı.

Tarafların, Rusya ve Venezuela arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde kararlılıklarını teyit ettikleri görüşmede Putin, "Sorunların çözümüne, anayasal çerçevede ve Venezuela toplumu nezdinde barışçıl uzlaşıyla ulaşılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'DEN MADURO’YA ÇEKİLME TAVSİYESİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Venezuela halkı, Nicolas Maduro’nun felaket diktatörlüğü altında yeterince acı çekti. Maduro'dan Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir lider (Guaido) lehine adım atmasını istiyoruz. ABD, Devlet Başkanı Guaido'yu geçici bir hükümetin kurulmasının yanı sıra özgür ve adil seçimlere hazırlanırken Venezuela liderliğinde destekliyor” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.

 

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