Tansiyon yüksek: Birer açıklama daha!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, "Venezuela'nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." dedi. ABD'den ise Maduro'nun çekilmesi talebi yinelendi.
Kremlin Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Putin'in, Venezuela'da yaşanan son gelişmelerin ardından Maduro ile telefonda görüştüğü bildirildi.
Görüşmede Putin, Venezuela'da dış tahrikler sonucu oluşan siyasi kriz nedeniyle ülkeye yönelik desteğini yineleyerek, "Venezuela’nın iç işlerine müdahale edilmesi, uluslararası hukukun ağır bir şekilde ihlalidir." ifadesini kullandı.
Tarafların, Rusya ve Venezuela arasındaki iş birliğinin devam etmesi yönünde kararlılıklarını teyit ettikleri görüşmede Putin, "Sorunların çözümüne, anayasal çerçevede ve Venezuela toplumu nezdinde barışçıl uzlaşıyla ulaşılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
ABD'DEN MADURO’YA ÇEKİLME TAVSİYESİ
Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “Venezuela halkı, Nicolas Maduro’nun felaket diktatörlüğü altında yeterince acı çekti. Maduro'dan Venezuela halkının iradesini yansıtan meşru bir lider (Guaido) lehine adım atmasını istiyoruz. ABD, Devlet Başkanı Guaido'yu geçici bir hükümetin kurulmasının yanı sıra özgür ve adil seçimlere hazırlanırken Venezuela liderliğinde destekliyor” ifadelerini kullandı.
NE OLMUŞTU?
Venezuela'da Ulusal Meclis Başkanı ve muhalefet lideri Juan Guaido, Maduro hükümetini tanımadıklarını belirterek, kendisini geçici başkan ilan etmişti.
ABD Başkanı Donald Trump da dün yaptığı açıklamada, Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını duyurmuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle