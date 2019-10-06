Tansiyon düşmüyor
Irak’ta 1 Ekim’de başlayan şiddetli protestolarda can kaybı 100’e yaklaştı. Başkent Bağdat dün de kanlı gösterilere sahne oldu, TV kanallarına silahlı gruplarca saldırı düzenlendi.
Reform ve diyalog sinyallerine rağmen Irak’taki protestolarda dün de kan aktı. Başkent Bağdat’ta polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü. Ülkede protestoların başladığı 1 Ekim’den bu yana 100’e yakın kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 4 bini buldu. Ayrıca Bağdat’ta siyah giyimli, maskeli ve silahlı bir grup üç televizyon kanalına yönelik saldırı gerçekleştirdi.
TELEVİZYON YAYINLARI KESİLDİ
Al Arabiya, NRT ve Alghad televizyonları saldırı nedeniyle çalışanlarından yaralananlar olduğunu açıkladı. Kanallarda maddi hasar meydana geldi, yayın kesintileri yaşandı. Saldırılardan kimin sorumlu olduğu bilinmezken, sosyal medyada hükümet yanlısı TV’lerin yayın akışına devam ettiğine dikkat çekildi.
REFORM ÇAĞRILARINA YANIT
Diğer taraftan Irak hükümeti reform adımlarına yönelik hazırlık işaretleri verdi. Irak devlet televizyonun haberine göre, başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer yedi kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi de protesto temsilcilerinden bir grubu kabul etti. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinden sonra eylemlerin şiddetinin önemli ölçüde artmasının ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ülkedeki siyasi ağırlığı yüksek isimlerin reform çağrılarına yanıt verdi. Abdülmehdi, Irak’ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es Sistani’nin düzenlenen gösterilere karşı ‘reform’ mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için komisyon kuracağını bildirdi.
İNTERNETE ERİŞİM YOK
Irak’ın başkenti Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı kalksa da hayatın normale dönmediği görülüyor. Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’na giden yol ve köprüler hâlâ trafiğe kapalı. Hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’de de alınan üst düzey güvenlik önlemleri sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin diğer bölgelerinde internet erişimi engeli devam ediyor.
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