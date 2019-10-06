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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
06.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Tansiyon düşmüyor

Irak’ta 1 Ekim’de başlayan şiddetli protestolarda can kaybı 100’e yaklaştı. Başkent Bağdat dün de kanlı gösterilere sahne oldu, TV kanallarına silahlı gruplarca saldırı düzenlendi.

Reform ve diyalog sinyallerine rağmen Irak’taki protestolarda dün de kan aktı. Başkent Bağdat’ta polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmada 5 kişi öldü. Ülkede protestoların başladığı 1 Ekim’den bu yana 100’e yakın kişi hayatını kaybederken, yaralananların sayısı 4 bini buldu. Ayrıca Bağdat’ta siyah giyimli, maskeli ve silahlı bir grup üç televizyon kanalına yönelik saldırı gerçekleştirdi.

TELEVİZYON YAYINLARI KESİLDİ

Al Arabiya, NRT ve Alghad televizyonları saldırı nedeniyle çalışanlarından yaralananlar olduğunu açıkladı. Kanallarda maddi hasar meydana geldi, yayın kesintileri yaşandı. Saldırılardan kimin sorumlu olduğu bilinmezken, sosyal medyada hükümet yanlısı TV’lerin yayın akışına devam ettiğine dikkat çekildi.

REFORM ÇAĞRILARINA YANIT

Diğer taraftan Irak hükümeti reform adımlarına yönelik hazırlık işaretleri verdi. Irak devlet televizyonun haberine göre, başbakanlık yetkilileri Bağdat ve diğer yedi kentteki göstericilerin temsilcilerinden oluşan heyetle bir araya geldi. Irak Meclis Başkanı Muhammed el Halbusi de protesto temsilcilerinden bir grubu kabul etti. Güvenlik güçlerinin sert müdahalesinden sonra eylemlerin şiddetinin önemli ölçüde artmasının ardından Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi ülkedeki siyasi ağırlığı yüksek isimlerin reform çağrılarına yanıt verdi. Abdülmehdi, Irak’ta Şiilerin en büyük dini merci Ali es Sistani’nin düzenlenen gösterilere karşı ‘reform’ mesajına bağlı kaldığını, göstericilerin taleplerini yerine getirmek için komisyon kuracağını bildirdi.

İNTERNETE ERİŞİM YOK

Irak’ın başkenti Bağdat’ta sokağa çıkma yasağı kalksa da hayatın normale dönmediği görülüyor. Bağdat’ın merkezi Tahrir Meydanı’na giden yol ve köprüler hâlâ trafiğe kapalı. Hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge’de de alınan üst düzey güvenlik önlemleri sürüyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hariç ülkenin diğer bölgelerinde internet erişimi engeli devam ediyor.

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