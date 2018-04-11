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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
11.04.2018 - 17:37, Son Güncelleme:

Tansiyon çok yüksek! ABD ve iki ülke vurmaya hazırlanıyor...

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Tansiyon çok yüksek! ABD ve iki ülke vurmaya hazırlanıyor...

Doğan TV Washington Temsilcisi Serdar Cebe, CNN Türk canlı yayınında ABD’de edindiği son bilgileri paylaştı. Cebe, "Harekat konusunda öncelikle İngiltere ve Fransa ile ABD çok yakından konuşuyor. Ama Fransa ile bir anlaşmazlık olduğu da belirtiliyor. Fransa’nın sadece Suriye’nin sadece kimyasal depolarını vurmak istemesi." yorumunda bulundu. 

Serdar Cebe'nin konu hakkındaki ifadeleri şu şekilde:

Beyaz Saray’da konu tartışılıyor. Pentagon’dan son gelen açıklamaya baktığımızda, savaş planları konusunda bir açıklama yapmayacaklarını doğru adresin Beyaz Saray olduğunu söyledi.

Donald Trump da Twitter üzerinden mesaj verince, aslında dünkü görüşmesine bakmak lazım. Dün Katar Emiri’ni ağırlamıştı Katar Emiri’ni ağırladığında Beyaz Saray’da herhangi bir açıklama yapmaması dikkat çekmişti. “Acaba erteleniyor mu” ya da “o heyecan geçti mi” diye düşünülüyordu.

Ama Beyaz Saray’ın Twitter’dan yapılan açıklamayla yeniden hareketlendiğini görüyoruz. Yapılan yorumlarda Donald Trump’ın belki iç gündemi başka yere taşımayı düşündüğü de belirtiliyor.

"FRANSA İLE ANLAŞMAZLIK VAR"

Harekat konusunda öncelikle İngiltere ve Fransa ile ABD çok yakından konuşuyor. Ama Fransa ile bir anlaşmazlık olduğu da belirtiliyor. Fransa’nın sadece Suriye’nin sadece kimyasal depolarını vurmak istemesi.

Donald Trump’ın daha geniş ama kısa süreli bir operasyon istemesi ve burada İran da Rusya’yı da hedefler arasında koyması Trump le Macron arasındaki en büyük ayrılık olarak göze alınıyor:

Onun için şimdi hangi yöntem kullanılacak ona karar verilmiş değil. Ama önümüzdeki saatlerde bu 3 ülke anlaşırsa etkili bir saldırı planı üzerinde konuştukları söyleniyor.

Ama geçtiğimiz seneki saldırının, hatırlatacak olursak, 59 füze atılmıştı ve bir iki gün sonra Suriye Şayrat hava üssünü kullanmaya devam etmişti.

Bunun daha kapsamlı yapılacak bir harekat için bir savaşa yol açabilme korkusu da ABD’de özellikle kongrede yaşanıyor.
Onun için bu savaşa dönüşmeden eğer bir savaş olacaksa kongre tarafında bir karar çıkması gerektiği de konuşulanlar arasında.

Ama Trump’ın da, çıkan haberlere göre, bu işi fazla uzatmadan etkili bir hava operasyonuyla belki füzelerle bu operasyonu yapmak istediği de belirtiliyor.

Macron ile arasındaki uyuşmazlık, Macron sadece Suriye hedeflerinin vurulmasını istiyor Trump ise İran ve Rusya hedeflerinin de bunun içine alınabileceğini ima ediyor. O yüzden iki ülke arasında bir anlaşmazlık yaşanıyor. Bakalım önümüzdeki saatler neyi gösterecek.

"TRUMP'IN ÖNÜNDE HAREKAT PLANLARI VAR"

İki gündür hem askeri liderlerle hem de yeni atanan ulusal güvenlik danışmanı Bolton ile yaptığı görüşmelerde pazartesinden itibaren Trump’ın önünde harekat planları var bunlar üzerinde çalışıyor.

Ve bazı sinyallerde var. Nedir bu sinyaller? Trump’ın Latin Amerika seyahatini son anda iptal etmesi.

İkinci sinyal, savunma bakanı Mattis’in ABD içinde yapacağı program ve bu programları iptal etmesi. Bu, “acaba Suriye’ye bir harekat mı yapılacak” soruşlarını akla getirmişti.

Basın üzerinden, sosyal medya üzerinden bu kadar hararetli karşı karşıya gelen Rusya ve ABD’nin aslında arka plan diplomasisi içinde bu sorunun çözümü içi çalıştıkları haberleri de geliyor.

Son dakika... Trumpın vuracağız açıklamasına Rusyadan jet yanıt
Son dakika... Trump'ın 'vuracağız' açıklamasına Rusya'dan jet yanıt

 

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