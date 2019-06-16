Tanker videosu tartışma yarattı
ALMANYA Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD’nin İran’ın sorumluluğuna kanıt olarak sunduğu tanker videosunun bu sava yeterli bir delil olmadığını açıkladı.
Maas, “Gösterilenin ne olduğunu anlayabiliriz ancak nihai karar için bu video yetmez” dedi. İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Jeremy Corbyn de Twitter mesajında “Tanker saldırılarıyla ilgili güvenilir delil olmaksızın, hükümetin retoriği sadece savaş tehdidini artıracaktır” dedi. ABD, 13 Haziran’da Umman Körfezi’ndeki tanker saldırılarını İran’a ait bir botun yaptığına işaret eden video görüntüsü yayınlamıştı.
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