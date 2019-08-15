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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
15.08.2019 - 19:58, Son Güncelleme:

Tanker krizinin ardından sert açıklama: İzin vermeyeceğiz

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Tanker krizinin ardından sert açıklama: İzin vermeyeceğiz

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Cebelitarık hükümetinin serbest bıraktığı "Grace 1" adlı tankerin Suriye’ye gitmeyeceğine dair İran’dan güvence aldığını belirterek, İngiltere’nin ne İran’ın ne de başka bir ülkenin Suriye rejimine yönelik yaptırımları delmesine izin vermeyeceğini bildirdi.

Bakanlık, Suriye’ye petrol taşıdığı gerekçesiyle alıkonulan "Grace 1" adlı İran tankerinin serbest bırakılmasıyla ilgili yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Cebelitarık hükümetinin İran’dan ‘Grace 1’in Suriye’ye gitmeyeceğine dair güvence almış olmasını dikkate alıyoruz. İran verdiği güvencelere sadık kalmalıdır.” ifadesi kullanıldı.

İran'ın Suriye rejimine destek vermemesi istenen açıklamada, "İran’ın veya başka herhangi birinin, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmış bir rejime yönelik hayati AB yaptırımlarını delmesine seyirci kalıp izin vermeyeceğiz. İran’ın Hürmüz Boğazı’nda ticari gemilere yönelik kabul edilemez saldırı ve el koymaları ile Cebelitarık hükümetinin Suriye’ye yönelik AB yaptırımlarını uygulaması arasında hiçbir bağlantı veya mukayese yoktur.” değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, ticari gemiciliğe saygı gösterilmesi ve uluslararası hukuka uyulması çağrısında da bulunuldu.

“Grace 1” adlı İran tankeri bugün Cebelitarık Yüksek Mahkemesinin kararıyla serbest bırakmıştı.

TANKER KRİZİ

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık Özerk Yönetimi, 4 Temmuz'da, Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle İran tankerini alıkoymuştu.

İranlı yetkililer ise tankerin bırakılmasını, aksi halde misillemede bulunacaklarını açıklamıştı.

Cebelitarık Yüksek Mahkemesi, İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzatmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da 19 Temmuz'da İngiltere bandıralı Steno Impero adlı petrol tankerini Hürmüz Boğazı'ndan geçişi sırasında denizcilik kurallarına riayet etmediği gerekçesiyle alıkoyduğunu duyurmuştu.

İngiltere, Hürmüz Körfezi'ne ilave bir savaş gemisi göndermiş, bölgede gemilerin geçiş güvenliğini sağlamak üzere ABD ile ortak hareket etme kararı almıştı.

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