Tanker Faciası: 8’i Türk 14 kişi öldü
Kerç Boğazı’nda önceki gün iki gaz yüklü tankerin yakıt aktarımı sırasında meydana gelen patlamada 8’i Türk 14 kişi öldü.
KAREDENİZ ile Azak Denizi arasındaki geçiş noktasında bulunan Kerç Boğazı’nda, önceki gün yanan iki gaz yüklü tankerde hayatını kaybedenlerden 8’inin Türk vatandaşı olduğu ortaya çıktı. Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, iki gemide toplam 32 mürettebatın bulunduğunu, bunlardan 16’sının Türk, 15’inin Hindistan, 1’inin ise Libya vatandaşı olduğunu bildirdi. 12 kişinin kurtarıldığı kazada, kayıp 6 kişi için arama-kurtarma çalışmaları devam ederken kaza bölgesindeki deniz suyu sıcaklığının 5 derece civarında olduğu ve suda en fazla 1 saat hayatta kalınabileceği belirtildi. Kazada yaşanan yüksek can kaybına gerekçe olarak, yardıma geç gelinmesi gösteriliyor. Yanan gemiler LPG yüklü olduğu için patlama endişesiyle yardımın hızlı bir şekilde ulaşamadığı belirtildi. Söndürme çalışması durdurulan iki geminin depolardaki gazın tamamen yanarak kendiliğinden sönmesi bekleniyor. Öte yandan Kiev yönetimi, Tanzanya bandıralı iki geminin 2016 yılından bu yana usulsüz biçimde Suriye’ye gaz taşıdıklarını iddia etti.
KURTULAN İSİMLER BELLİ OLDU
Türkiye’nin Moskova Büyükelçiliği’nden alınan bilgiye göre kurtulan 8 Türk denizcinin isimleri şu şekilde: Eren Köklü, Tolga Görgülü, Ozan Güleç, Alper Boyyapan, Tamer Yankı, Eralp Akat, Ali Karaoğlu, Emre Şen.
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