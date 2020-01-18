Tank seyircilerin yüreğini ağzına getirdi

Hindistan’da her 15 Ocak’ta düzenlenen ‘Ordu Günü’ etkinlikleri kapsamında Hint ordusu yine gösteri düzenledi. Gösteride sergilenen ve toprak sahada manevralar yapan T-72M1 tipi bir tank izleyicilerin bulunduğu platforma doğru ani bir manevra yapınca izleyenlerin yüreği ağzına geldi.

İzleyicilere metreler kala duran tankın gösterinin bir parçası olarak bunu yaptığı belirtilerken; görüntüyü yorumlayan birçok sosyal medya kullanıcısı bunun ‘mantıksız ve kabul edilemez’ olduğunu yazdı.