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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
10.05.2018 - 00:23, Son Güncelleme:

Tam o an... "Batman" kıyafetiyle protesto

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Tam o an... "Batman" kıyafetiyle protesto

Gazze-İsrail sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerine katılan bir Filistinli, İsrail'i, çizgi roman kahramanı Batman(Yarasa Adam) kıyafeti giyerek protesto etti.

Batman kıyafetini giyen Muhammed Ebu Hacer isimli genç, elinde Filistin bayrağı taşıyarak sınırda bir süre dolaştı.
Ebu Hacer, AA muhabirine yaptığı açıklamada "iyilerin dostu Batman'in kıyafeti giyerek, kötü İsrail'e karşı mücadele verdiklerini" belirtti.

Gazze sınırından tüm dünyaya barış mesajları gönderdiklerini ifade eden Ebu Hacer, haklı davalarını tüm dünyaya duyurmak istediklerini dile getirdi.
Sınırda konuşlanan İsrail askerleri ise Batman kıyafetli barışçıl eylemci ve beraberindekilere göz yaşartıcı gaz kullandı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.
İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gösterilerin başından bu yana aralarında gazetecilerin ve çocukların da olduğu 52 Filistinli İsrail askerleri tarafından şehit edildi, yaklaşık 8 bin Filistinli yaralandı. 

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