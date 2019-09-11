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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
11.09.2019 - 11:17, Son Güncelleme:

Taliban'dan "ABD ile anlaşmıştık" iddiası

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Taliban'dan "ABD ile anlaşmıştık" iddiası

Taliban'ın Katar'daki siyasi ofis sözcüsü Süheyl Şahin, ABD yönetiminin, Taliban ile barış görüşmelerini durdurmasına tepki göstererek, "ABD ile barış konusunda anlaşmaya varmıştık, anlaşma metninin imza tarihi de belirlenmişti." ifadesini kullandı.

Sözcü Şahin, yaptığı açıklamada, Taliban ile barış görüşmelerini durdurduğunu açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'a tepki gösterdi.

Yaklaşık bir yıldır ABD temsilcileriyle Taliban arasında devam eden barış görüşmelerinin sonuna yaklaştıklarını belirten Şahin, "ABD ile barış konusunda anlaşmaya varmıştık, anlaşma metninin imza tarihi de belirlenmişti, sonuca yaklaşırken Trump'ın açıklaması bizi de şaşırttı." dedi.
Şahin, ateşkes sağlanmadığını ve saldırıları durdurmayacaklarını vurguladı.

ABD'nin Taliban'a yönelik hava saldırılarının devam ettiğine dikkati çeken Şahin, Taliban'dan saldırıların durdurulmasını isteyen ABD'nin, kendisinin de saldırılarını durdurması gerektiğini belirtti.

Şahin, Trump'ın, Taliban saldırılarını delil göstererek barış görüşmelerini durdurmasını anlamlı bulmadıklarını aktardı.
ABD'nin saldırılarının devam ettiğini dile getiren Şahin, "ABD, Taliban'a yönelik hava saldırıları düzenlemek bahanesiyle sivilleri katlediyor, bizler bu saldırılar karşısında nasıl sessiz kalalım." ifadesini kullandı.

Şahin, Afganistan'da yıllardır devam eden savaşın tek çözüm yolunun müzakere olduğunu belirterek, ABD'nin anlaşmayı istemediği takdirde savaşın devam edeceğinin altını çizdi.

Trump'ın açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü başkent Kabil'deki saldırıdan dolayı Taliban'la devam eden barış görüşmelerini 8 Eylül'de durdurduğunu açıklamıştı.
Ayrıca Trump, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderleri ile Camp David'de yapılması planlanan gizli görüşmelerin iptal edildiğini belirtmişti.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de, 5 Eylül'de, diplomatik misyonların bulunduğu semtin yakınında bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü ifade edilmişti.

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