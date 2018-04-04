Taliban’a operasyonda medrese hedef: 70 ölü
Afganistan’ın kuzeydoğusunda Taliban’ın denetimindeki Kunduz vilayetinin Daşte Arçi bölgesinde bir medreseye hükümet güçleri önceki gün saldırı helikopterleri ile operasyon yaptı.
Haber ajanslarına göre aralarında çocukların da olduğu en az 70 kişi hayatını kaybetti.
‘2 BİN KİŞİ VARDI’
Fransız AFP’ye Pakistan’da bilinmeyen bir yerden konuşan bir Taliban sorumlusu, medresede Taliban’a sempati duyan din hocalarının olduğunu ancak, kurumun kamuya açık olduğunu açıkladı. Kaynak, saldırı sırasında mezuniyet töreni için 750’si öğrenci 2 bin kadar kişinin medresede olduğunu, hiçbir Taliban sorumlusunun ise bölgede olmadığını öne sürdü.
Afgan güvenlik kaynakları ise operasyonda aralarında Taliban sorumlularının da olduğu en az 59 kişinin öldürüldüğünü açıkladı. AFP’ye konuşan Abdul Khalil adlı bir tanık, “Olay mahallins anki bir kasap dükkânı gibiydi” dedi.
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