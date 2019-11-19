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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BBC Türkçe - Fotoğraf: AP
19.11.2019 - 15:39, Son Güncelleme:

Taliban ve Afganistan arasında tutuklu takası

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Taliban ve Afganistan arasında tutuklu takası

Afganistan'da Taliban, hükümetle varılan takas anlaşması uyarınca 2016'dan beri rehin tuttuğu biri ABD, diğeri Avustralya vatandaşı iki kişiyi serbest bıraktı. Anlaşma kapsamında üç Taliban komutanı da salıverildi.

50 yaşındaki Avustralya vatandaşı Timothy Weeks ve 63 yaşındaki ABD vatandaşı Kevin King, üç yıl önce öğretim görevlisi olarak çalıştıkları Kabil Üniversitesi'nin önünde silahlı kişilerce kaçırılmıştı.

Rehinelerin daha sonra güneydeki Zabul vilayetine götürüldüğü belirtiliyor.

'ANLAŞMA MÜZAKERELERİN ÖNÜNÜ AÇABİLİR'

Serbest bırakılan Taliban komutanlarından Anas Hakkani'nin örgütün liderlerinden Seraceddin Hakkani'nin kardeşi olduğu bildiriliyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, takas anlaşmasını geçen hafta "Zor bir karar. Ama Afgan halkının çıkarları için yapmak zorundayız" diyerek duyurmuştu.

İki rehine 2017'de yayımlanan bir videoda ABD'ye, serbest bırakılmaları için Taliban'la müzakereye girme çağrısında bulunmuştu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, takas anlaşmasının Afganistan'daki 18 yıllık savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin yeniden başlamasının kapısını açabileceğine dikkat çekti.

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