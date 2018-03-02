Taliban Ã¼yesi Alman yakalandÄ±

Afgan polisi, adÄ± aÃ§Ä±klanmayan Alman vatandaÅŸÄ±nÄ±n, Talibanâ€™Ä±n â€˜KÄ±rmÄ±zÄ± Birimiâ€™ adlÄ± elit savaÅŸÃ§Ä± grubunun baÅŸÄ±ndaki Molla NasÄ±râ€™a danÄ±ÅŸmanlÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. FotoÄŸrafta uzun kÄ±zÄ±l sakallarÄ± gÃ¶rÃ¼len ÅŸahsÄ±n askeri Ã¼niforma giydiÄŸi gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. 40 yaÅŸlarÄ±nda olduÄŸu ifade edilen Alman vatandaÅŸÄ±nÄ±n yanÄ±sÄ±ra 3 kiÅŸi daha yakalandÄ±. Helmand Valilik SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ã–mer Swak, yakalananlarÄ±n Talibanâ€™Ä±n kanlÄ± eylemlerini gerÃ§ekleÅŸtiren ve Ã§ok sayÄ±da Afgan polisini Ã¶ldÃ¼ren Ã¶zel eÄŸitimli KÄ±zÄ±l Birlik Ã¼yesi olduklarÄ±nÄ± kaydetti. Taliban gÃ¼Ã§lerinin Helmand ve Ã§evresinde etkili olduÄŸu biliniyor. Bu bÃ¶lgede geÃ§miÅŸ yÄ±llarda uyuÅŸturucu ticareti de yoÄŸun olarak gerÃ§ekleÅŸiyordu.