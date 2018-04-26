Taliban taarruz ilan etti! ABD'den yanıt geldi
ABD Dışişleri Bakanlığı, Taliban'ın Afganistan'da 'abahar taarruzu' ilan ederek yeni saldırılar düzenleme kararı almasının ardından Afgan hükümetine destek veren bir açıklama yayınladı.
Sputnik'in aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 'Bahar saldırıları yapacağını açıklayan Taliban'ın, bu adımıyla Afganistan'da her sene binlerce hayatı mahvettiğini onayladığı' ifade edildi.
Afganistan hükümetine destek mesajı verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ABD, Taliban'a cevap olarak Afgan halkının yanında durmaktadır. Taliban ve terör gruplarına karşı duran Afgan güvenlik güçlerini destekliyoruz. Taliban, mermi ve bombalarını oylarla değiştirmelidir. Ofis kurmalılar. Oy kullanmalılar. Afgan liderlerini yabancı ülkelerdeki güvenli bölgelerinden kendi ülkelerine dönmeye çağırıyoruz ve Afganistan'ın geleceği için çalışmalarını istiyoruz. Daha fazla şiddet Afganistan'a barış ve güvenlik getirmeyecektir."
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