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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
09.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Taliban ile müzakere süreci çöktü

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Taliban ile müzakere süreci çöktü

ABD Başkanı Donald Trump, bir ABD askerinin de öldüğü Kabil’deki saldırı nedeniyle Taliban’la devam eden barış görüşmelerini durdurduğunu duyurdu. Trump, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve bazı Taliban liderlerinin Camp David’de dün yapmaları öngörülen gizli görüşmeleri de iptal etti.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gece Twitter hesabından Taliban’la devam eden müzakerelerin iptal edildiğini duyurdu. Trump, “Önemli bazı Taliban liderleri ve Afganistan Cumhurbaşkanı, bu pazar günü ayrı ayrı Camp David’e geleceklerdi. Onlar bu gece ABD’ye geliyorlardı. Fakat maalesef, yanlış bir koz elde etmek amacıyla onlar (Taliban), Kabil’de 11 kişinin ve bizim de büyük bir askerimizin hayatına mal olan saldırıyı üstlendiler. Derhal bu görüşmeyi iptal ettim ve barış görüşmelerini durdurdum” ifadelerini kullandı.

TALİBAN’DAN YANIT

Trump, kendi pozisyonunu güçlendirmek için bu tür saldırıların işe yaramayacağını ve Taliban’ın bu saldırıyla avantajını kaybettiğini kaydederek, “Bu çok önemli barış görüşmeleri boyunca eğer bir ateşkeste mutabık olmayıp 12 masum insanı da öldürüyorlarsa, demek ki anlamlı bir anlaşma için müzakere gücüne muhtemelen sahip değiller. Daha kaç on yıllarca savaşmaya istekliler?” değerlendirmesini yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da barış müzakerelerinin “şu an için öldüğünü” kaydetti ve Başkan Trump’ın Afganistan’dan asker çekme kararı vermediğini ekledi. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mujahid ise yanıt olarak, “Görüşmeleri iptal ettikleri için Amerikalılar başka herkesten daha fazla acı çekecek” dedi. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ABD ile Taliban arasında yürütülen müzakere sürecini görüşmek üzere ABD’ye yapacağı ziyareti ertelediği, önceki gün Amerikan basınına yansımıştı. Geçen hafta 9’uncu barış görüşmesini tamamlayan ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, anlaşma metnini Gani ile paylaşmıştı.

DÖRT ABD ASKERİ ÖLDÜ

Başkent Kabil’de geçen perşembe bomba yüklü minibüsle düzenlenen saldırıda, NATO bünyesinde görevli 2 asker de dahil en az 10 kişinin öldüğü bildirilmişti. Bu saldırıda ABD’li Çavuş Elis Angel Barreto Ortiz hayatını kaybetmişti. Ortiz son iki haftada Afganistan’da öldürülen dördüncü ABD askeri olmuştu.

KATAR’DA SÜRÜYORDU

Barış görüşmeleri ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ile Taliban’ın sorumlularından Abdul Ghani Baradar başkanlığındaki heyetler arasında Katar’da yaklaşık bir yıldır sürüyordu. Afgan hükümeti, Taliban’ın itirazından ötürü bu turlarda yer almıyordu.

Taslak anlaşmaya göre yaklaşık 14 bin ABD askerinden 5 bini çekilecekti. Geride eğitim ve destek faaliyetleri sınırlı 8600 ABD askeri kalacaktı.

Amerikan askerlerinin sayısının azaltılması ve muharip rollerinin sona ermesi karşılığında Taliban da, El Kaide ve DEAŞ’ın global terör saldırıları amacıyla Afganistan’ı sıçrama tahtası olarak kullanmalarını önleyecekti.

Geçen perşembe bomba yüklü bir araçla yapılan saldırıda aralarında bir ABD askerinin de olduğu 12 kişi hayatını kaybedince müzakereler iptal edildi.

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