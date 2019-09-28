Taliban gölgesinde sandık başı
TALİBAN saldırılarının devam ettiği ve olağanüstü güvenlik tehdidinin sürdüğü Afganistan bugün cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gidiyor.
2001’de Taliban rejimi devrildikten sonra düzenlenen dördüncü seçimler için 13 milyon seçmenin bulunduğu ülkede 9 milyon 600 bin kişi oy kullanmak için kayıt yaptırdı. Bağımsız Seçim Komisyonu, Taliban kontrolündeki onlarca ilçede seçim yapılamayacağını açıkladı. Afganistan Özgür ve Adil Seçim Vakfının hazırladığı son rapora göre, bugünkü seçime güvenlik nedeniyle kayıt yaptıran seçmenlerin yarısı katılmayabilir. Halkın önemli kısmı, ülkenin kaderi için seçimlerin değil Taliban ile barış görüşmelerinin gerekli olduğu görüşünde. Ülkedeki mevcut Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah, 15 adayın yarıştığı seçimin favorileri olarak görülüyor.
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