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    Taliban ABD ile müzakereye kapıyı araladı

    ANKARA/AA
    26.02.2018 - 22:41 | Son Güncelleme:

    ABD yönetiminin Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için Taliban ile müzakerelere yakın olduklarına yönelik mesajlara Taliban'dan yanıt geldi.

    Taliban siyasi ofisinden yapılan açıklamada, ilk kez ocak ayında Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in dile getirdiği, bir süre önce de ABD'nin Güney ve Orta Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells'in ifade ettiği müzakere çağrılarını olumlu karşıladıkları belirtildi.

    Afganistan'da barışçı bir çözüme ancak Taliban ile doğrudan müzakere yoluyla ulaşılabileceğinin vurgulandığı açıklamada, Afgan halkının meşru taleplerinin kabul edilmesi, istek ve kaygılarını Taliban aracılığıyla barışçıl bir kanaldan ifade etmesi için olanak sağlanması çağrısı yapıldı.
    Örgütün tercihinin savaş olmadığının belirtildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

    UZATMAYA YARADI

    "İşgalin sona ermesi için Afgan sorununa barışçıl bir çözüm bulunmasını istiyoruz. Amerika ve müttefikleri, Afgan sorununun askeri yollarla çözülemeyeceğini şimdiye kadar görmüş olmalı ki Amerika artık çözüm için savaş yerine barışçıl bir stratejiye odaklanıyor. Son 17 yıldır defalarca test edilen askeri stratejiler yalnızca savaşı körükleyip, uzatmaya yaradı. Bunu sürdürmek artık kimsenin çıkarına değil."

    "TERÖR YUVASI"

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, 17 Ocak'ta Afganistan'a yaptığı ziyaretle ilgili gazetecilere konuşmuştu. Afganistan'ın "terör yuvası" olmasına izin vermeyeceklerini belirten Haley, Afgan yetkililerin kendilerine ziyaret sırasında Taliban'ın ödün vermeye başladığını gördüklerini ve ABD'nin stratejisinin Taliban'ı barış görüşmeleri için masaya getirmeye yaklaştırdığını söylediğini ifade etmişti. "ABD'nin Afganistan politikası işe yarıyor. Taliban ile görüşmelere ve barış sürecine hiç olmadığı kadar yakınız." değerlendirmesinde bulunan Haley, tamamen Afganistan öncülüğünde yürütülen barış sürecine destek verilmesi gerektiğini söylemişti. 

     

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    Etiketler: ABD , taliban , son dakika , afganistan
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