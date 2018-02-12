Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Taksicinin belini kırdı

    Taksicinin belini kırdı

    Ömer BİLGE / LEFKOŞA
    12.02.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    2015 Türkiye orta sıklet vücut geliştirme şampiyonu Ceyhun Tokmak, tatil için gittiği KKTC’nin Girne kentinde tartıştığı 55 yaşındaki taksi sürücüsü Şahin Karaçor’u belini kırarak yaraladı.

    39 yaşındaki sporcu çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Soruşturma hakkında bilgi veren polis, Ceyhun Tokmak’ın Girne’de bindiği taksinin şoförü Şahin Karaçor’la istediği yere götürmediği gerekçesiyle tartıştığını ve darp ederek omurga kemiklerini kırdığını söyledi. Yaralı şoför, Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, vücut geliştirme şampiyonu Tokmak’ın olay anında 114 promil alkollü olduğu belirlendi.

    Taksicinin belini kırdı

    Mahkeme hâkimi, Ceyhun Tokmak’ın yeniden duruşmaya çıkıncaya kadar 2 gün poliste tutuklu kalmasına karar verirken, darp edilen taksi şoförünün yakınları ve meslektaşları mahkeme önünde zanlıyı protesto etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , taksici , Ceyhun Tokmak
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri