TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Türk çelik sektörü ABD'nin müttefiğidir
Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) yeni Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, göreve başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk yaptığı ziyarette Amerikalı muhataplarına Türk iş dünyasının beklenti ve taleplerini aktardı. Temaslarında Türkiye’nin ABD’de yürürlüğe girecek olan yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin dışında tutulması beklentisine ağırlık veren Yalçındağ, Türk çelik sektörünün ABD ekonomisinin önemli bir müttefiki olduğunu söyledi.
Yalçındağ, dört günlük ABD ziyareti kapsamında Washington’da bazı düşünce kuruluşlarının temsilcileri, ve Amerikan iş dünyasından isimlerin yanı sıra hem Demokrat ve Cumhuriyet Parti’den siyasetçilerle bir araya geldi. ABD’den ayrılmadan önce temaslarını değerlendiren Yalçındağ, yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ve Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rex Tillerson arasında yapılan görüşmeler sayesinde iki ülkenin birbirini daha iyi anladığını belirtti. Sürecin ‘temkinli ancak olumlu’ devam ettiğine vurgu yapan Yalçındağ, ekonomik ilişkilerde son günlerde yaşanan bazı gelişmelerin ABD çevrelerinde memnuniyet yarattığına ilişkin gözlemini aktardı. Yalçındağ, olumlu gelişmelere örnek olarak THY ile Boeing arasında imzalanan 7 milyar dolarlık anlaşmayı ve General Electric’in (GE) CEO’sunun Ankara ziyaretini gösterdi.
TÜRKİYE’NİN TARİFE DIŞI BIRAKILMASI İÇİN LOBİ
Yalçındağ’ın temaslarının ağırlıklı gündem maddesi ise ABD Başkanı Trump’ın kararıyla alüminyum ve çeliğin ABD’ye ihracatına getirilen tarifeler oldu. Yalçındağ, Türkiye’nin bu uygulamanın dışında bırakılması için lobi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. ABD Başkanı Trump’ın ABD’nin çıkarlarını gözetmesini anladıklarını kaydeden Yalçındağ, ‘Ancak uluslararası müttefiklerin de çözümün bir parçası olduğu bilinmeli. Türk çelik sektörü böyle bir müttefiktir’ dedi. Yalçındağ, korumacı eylemlerin Amerika’da daha fazla yatırımı teşvik etmek yerine uzaklaştıracağı yönünde uyarılarda bulundu.
TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ‘UZUN ÇELİK’ UZMANLIĞI
ABD’nin toplam uzun çelik ithalatının yüzde otuz ikisinin Türkiye menşeili olduğunu vurgulayan Yalçındağ, Türk çeliğinin büyük Amerikan projeleri için kritik bir önemde olduğuna dikkat çekti. Yalçındağ, Türk çelik sektörünün ABD’deki büyük enerji projelerinde kullanılan petrol ve doğalgaz nakil hat borularında kullanılan ‘uzun çelik’ konusunda uzmanlaştığını hatırlattı.
‘AMERİKALI YATIRIMCIDA TÜRKİYE İÇİN CİDDİ İŞTAH VAR’
Yalçındağ ABD’deki temasları çerçevesinde bu sene Washington’da 37’ncisi düzenlenecek olan ATC-TAİK ortak yıllık konferansının hazırlık çalışmaları kapsamında Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Jones ile bir araya geldi. Yalçındağ, Washington’daki TAİK-ATC konferansının hemen ardından New York’ta yapılması planlanan 9. Türkiye Yatırım Konferansı için de potansiyel ortaklarla fikir alışverişinde bulundu. TAİK Başkanı Yalçındağ, ‘Amerikalı yatırımcılar nezdinde Türkiye hakkında ciddi bir iştah gözlemliyoruz. Türkiye’deki iş fırsatlarının ABD’de tanıtılması çok önemli. Bu konuda bir boşluk görüyorum. Kendimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor’ diye konuştu.
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