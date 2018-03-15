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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerTAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Türk çelik sektörü ABD'nin müttefiğidir
Dünya TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Türk çelik sektörü ABD'nin müttefiğidir
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Dünya
Cansu ÇAMLIBEL/ WASHINGTON
15.03.2018 - 17:44, Son Güncelleme:

TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Türk çelik sektörü ABD'nin müttefiğidir

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ: Türk çelik sektörü ABD'nin müttefiğidir

Türkiye-ABD İş Konseyi’nin (TAİK) yeni Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, göreve başladıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri’ne ilk yaptığı ziyarette Amerikalı muhataplarına Türk iş dünyasının beklenti ve taleplerini aktardı. Temaslarında Türkiye’nin ABD’de yürürlüğe girecek olan yeni çelik ve alüminyum tarifelerinin dışında tutulması beklentisine ağırlık veren Yalçındağ, Türk çelik sektörünün ABD ekonomisinin önemli bir müttefiki olduğunu söyledi.

Yalçındağ, dört günlük ABD ziyareti kapsamında Washington’da bazı düşünce kuruluşlarının temsilcileri, ve Amerikan iş dünyasından isimlerin yanı sıra hem Demokrat ve Cumhuriyet Parti’den siyasetçilerle bir araya geldi. ABD’den ayrılmadan önce temaslarını değerlendiren Yalçındağ, yakın zamanda Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı H.R. McMaster ve Dışişleri Bakanları Mevlüt Çavuşoğlu ve Rex Tillerson arasında yapılan görüşmeler sayesinde iki ülkenin birbirini daha iyi anladığını belirtti. Sürecin ‘temkinli ancak olumlu’ devam ettiğine vurgu yapan Yalçındağ, ekonomik ilişkilerde son günlerde yaşanan bazı gelişmelerin ABD çevrelerinde memnuniyet yarattığına ilişkin gözlemini aktardı. Yalçındağ, olumlu gelişmelere örnek olarak THY ile Boeing arasında imzalanan 7 milyar dolarlık anlaşmayı ve General Electric’in (GE) CEO’sunun Ankara ziyaretini gösterdi.

TÜRKİYE’NİN TARİFE DIŞI BIRAKILMASI İÇİN LOBİ

Yalçındağ’ın temaslarının ağırlıklı gündem maddesi ise ABD Başkanı Trump’ın kararıyla alüminyum ve çeliğin ABD’ye ihracatına getirilen tarifeler oldu. Yalçındağ, Türkiye’nin bu uygulamanın dışında bırakılması için lobi çalışmalarına hız verdiklerini söyledi. ABD Başkanı Trump’ın ABD’nin çıkarlarını gözetmesini anladıklarını kaydeden Yalçındağ, ‘Ancak uluslararası müttefiklerin de çözümün bir parçası olduğu bilinmeli. Türk çelik sektörü böyle bir müttefiktir’ dedi. Yalçındağ, korumacı eylemlerin Amerika’da daha fazla yatırımı teşvik etmek yerine uzaklaştıracağı yönünde uyarılarda bulundu.

TÜRK ÇELİK SEKTÖRÜNÜN ‘UZUN ÇELİK’ UZMANLIĞI

ABD’nin toplam uzun çelik ithalatının yüzde otuz ikisinin Türkiye menşeili olduğunu vurgulayan Yalçındağ, Türk çeliğinin büyük Amerikan projeleri için kritik bir önemde olduğuna dikkat çekti. Yalçındağ, Türk çelik sektörünün ABD’deki büyük enerji projelerinde kullanılan petrol ve doğalgaz nakil hat borularında kullanılan ‘uzun çelik’ konusunda uzmanlaştığını hatırlattı.

‘AMERİKALI YATIRIMCIDA TÜRKİYE İÇİN CİDDİ İŞTAH VAR’

Yalçındağ ABD’deki temasları çerçevesinde bu sene Washington’da 37’ncisi düzenlenecek olan ATC-TAİK ortak yıllık konferansının hazırlık çalışmaları kapsamında Amerikan Türk Konseyi (ATC) Başkanı General James Jones ile bir araya geldi. Yalçındağ, Washington’daki TAİK-ATC konferansının hemen ardından New York’ta yapılması planlanan 9. Türkiye Yatırım Konferansı için de potansiyel ortaklarla fikir alışverişinde bulundu. TAİK Başkanı Yalçındağ, ‘Amerikalı yatırımcılar nezdinde Türkiye hakkında ciddi bir iştah gözlemliyoruz. Türkiye’deki iş fırsatlarının ABD’de tanıtılması çok önemli. Bu konuda bir boşluk görüyorum. Kendimizi daha iyi anlatmamız gerekiyor’ diye konuştu.

 

Cansu Çamlıbel
Cansu Çamlıbel
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