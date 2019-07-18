Tahtı da bıraktı aşkı da
Geçtiğimiz kasım ayında evlenen eski Malezya Kralı Sultan V. Muhammed ve eski Rus güzellik kraliçesi Oksana Voevodina’nın boşandığı iddia edildi.
Malezya’da yayınlanan New Straits Times gazetesi, geçtiğimiz kasım ayında evlenen Sultan V. Muhammed (50) ve ‘2015 Moskova güzeli’ Rus Oksana Voevodina’nın (27) Singapur’da boşandığını iddia etti. Şeriat kurallarına göre, Muhammed’in üç kez ‘Boş ol’ diyerek eşinden ayrıldığını yazan gazete ayrıca resmi boşanma belgesini de yayımladı.
HAVUZDA SEKS SKANDALI
Sultan V. Muhammed ve Rus Oksana Voevodina sekiz ay önce evlenmiş, çiftin mayıs ayında bir erkek çocukları dünyaya gelmişti. Sultan V. Muhammed evlilik kararı sonrası görev süresinin dolmasını beklemeden Malezya tahtından çekildiğini açıklamıştı.
Voevodina’nın Rusya’da katıldığı bir ‘reality şov’ esnasında kameralara yansıyan ‘havuzda seks’ skandalı büyük tartışma yaratmıştı.
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