Tahrir alarmı
Mısır’da gösterileri ateşleyen sürgündeki Mısırlı işadamı Muhammed Ali’nin yeni videosu ve gösteri hazırlıkları üzerine güvenlik güçleri alarma geçti. Kahire’nin sembol meydanı Tahrir’e giriş-çıkışlar kapatıldı. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ise ‘Endişe edilecek bir durum yok’ mesajı verdi.
MISIR’da geçen hafta cuma günü başlayan gösteriler güvenlik güçlerini alarma geçirdi. Gösterilerin hedefindeki Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah es Sisi, olaylara ilişkin ilk açıklamasında ‘Endişe edilecek bir durum olmadığını’ söyledi. New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katılmasının ardından Mısır’a dönen Sisi’nin gösterilere atfedilen önemi ‘küçümsemesine’ rağmen başkent Kahire’deki Tahrir Meydanı’nın çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. 2011 yılında Hüsnü Mübarek’in 30 yıllık iktidarının ardından devrildiği olayın başladığı Tahrir Meydanı’na giriş-çıkışlar kapatıldı. Mısır İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada “Sosyal huzura zarar veren herhangi bir girişime kararlı ve sert bir şekilde cevap verilecek” dedi. Kahire’deki yüksek güvenlik önlemlerine rağmen, devlet otoritesinin görece daha düşük olduğu Luksor, Kena ve Giza bölgelerinde, eylemlerin çok nadir görüldüğü Yukarı Mısır bölgesinde kapsamlı gösteriler düzenlendi. Mısır Futbol Federasyonu güvenlik nedeniyle bugün oynanması planlanan maçları erteledi.
İSPANYA’DAN TAKTİK VERDİ
Mısır’dan kaçtıktan sonra İspanya’da yaşamaya başlayan ve sosyal medyada yayınladığı videolar ile Sisi karşıtı gösterilerin fitilini ateşleyen iş adamı Muhammed Ali perşembe gecesi yeni bir video yayınladı. Videoda eylemcilerin güvenlik güçlerine karşı şiddet kullanmaması gerektiğini söyleyen Ali, “Mısır’daki bütün meydanlar Tahrir Meydanıdır” sözleriyle eylemcilerin sadece Tahrir Meydanı’na odaklanmamaları gerektiğini belirtti. Ali, “Örneğin, piramitlerin yakınlarında yaşayan insanlar, piramitlere doğru yürüyün. Bundan daha iyi bir yer olamaz” ifadesini kullandı.
2 BİNE YAKIN TUTUKLU
İnsan Hakları İzleme Örgütü, Mısır’da iktidar karşıtı gösterilerde son bir hafta içinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 2 bine yakın kişinin gözaltına alındığını duyurdu. İzleme Örgütü’nün açıkladığı sayıya rağmen Mısırlı Başsavcı Hamade es Savi tarafından yapılan açıklamada geçen cuma ve cumartesi günlerinde rejim karşıtı gösterilere katılan yaklaşık bin kişinin gözaltına alındığı ifade edildi. İlk kez resmi ağızdan ülkede rejim karşıtı gösterilerin düzenlendiği kabul edilen açıklama, gözaltına alınanlardan bazılarının beş vilayetteki çeşitli bölgelerde gösterilere katıldığını itiraf ettiği belirtildi. Gözaltına alınanlardan bazılarının, gösterilere katılmalarına ülkede kötüye giden ekonomik durumu gerekçe gösterdikleri kaydedildi. Kahire’deki gösterilerin düzenlendiği bölgede aralarında Filistin İslami Cihad Hareketine bağlı kişilerin de bulunduğu bazı yabancıların gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada Başsavcılık, ülkeye zarar vermek için halkı kullanan planların içinde yer almamaları yönünde vatandaşlara uyarıda bulundu. Öte yandan Gazze’deki İslami Cihad Hareketi ise ‘Mısır’daki gösterilerde rolü olduğu’ iddiasını yalanladı.
NASIL BAŞLADI
İspanya’da yaşayan Mısırlı iş adamı Muhammed Ali, 2 Eylül’de sosyal medyada yayınlamaya başladığı videolarla Mısır Cumhurbaşkanı es Sisi ve çevresindeki isimlere ilişkin yolsuzlukları açıklamaya başladı. Ali’nin ilk videosu Facebook’ta 1.7 milyon kez izlendi. Muhammed Ali’nin kısa sürede yayınladığı videolar, günler içinde onu Mısır’ın en popüler figürlerinden birine dönüştürdü. Ali, Sisi ve ailesinin kamu parasını Kahire’nin kırsalında ve İskenderiye’deki lüks inşaat projeleriyle heba ettiğini öne sürüyor. Sürgündeki müteahhit, Sisi’nin Mısır’daki herkesin bildiği ‘düşük seviyedeki yolsuzluğu’ yeni bir düzeye çıkardığını savunuyor. 15 yıl boyunca Mısır ordusunun kapsamlı inşaat projelerine dahil olan Amlak İnşaat’ın sahibi, kamu harcamalarındaki yolsuzluklara ilişkin bilgileri açıklayarak halkı harekete geçiriyor.
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