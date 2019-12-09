Tahran’dan yeni uranyum hamlesi

Reuters haber ajansının aktardığına göre, İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Asghar Zarean, yakın gelecekte İran’da geliştirilmiş yeni nesil santrifüjlerin duyurulacağını ifade etti. Yeni gelişmeye ilişkin detay vermeyen Zarean’ın açıklaması, İran’ın 2015’te imzalanan nükleer anlaşmadan çok önemli bir oranda kopması anlamına geliyor. İran, eylülde uranyum zenginleştirme kapsamında gelişmiş santrifüjler kurmaya başladığını açıklamış, Uluslararası Atom Enerji Kurumu İran’ın açıklamasını doğrulamıştı. Tahran da, taraf ülkelerinin nükleer anlaşmada verdikleri sözleri yerine getirmedikleri gerekçesiyle zenginleştirilmiş uranyum seviyesi ve ağır su stokunu arttırma gibi adımlar atmıştı. İran, kısa süre önce Kum kentindeki Fordo tesisinde 1044 santrifüje gaz enjekte etmeye başlamıştı.