Tahran’dan sert mesaj
İran’ın Irak sınırındaki Huzistan vilayetinin merkezi olan Ahvaz kentinde önceki sabah askeri geçit töreninde gerçekleştirilen ve 29 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının yankıları sürüyor. İran Cumhurbaşkanı Ruhani, New York’a hareketinden önce yaptığı açıklamada, “ABD’nin Körfez ülkelerine bu suçları işlemeleri için kaynak sağladığını” ifade etti. Washington yönetimi ise “Ruhani’nin yapması gereken aynaya bakmak” dedi.
İRAN Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’nin New York kentine hareketinden önce dün Tahran Mehrabad Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, ABD destekli Körfez Arap ülkelerini İran’daki hükümet karşıtı etnik Arap gruplarına mali ve askeri destek sağlamakla suçladı.
‘HALKIMIZ DİRENECEK’
“ABD’nin Körfez ülkelerine bu suçları işlemeleri için kaynak sağladığını” söyleyen Cumhurbaşkanı Ruhani, “İran’ın bu suçlara hukuk ve ulusal çıkar çerçevesinde yanıt vereceğini” belirtti. ABD’ye sert eleştirilerde bulunan Ruhani, “Amerika, dünyanın geri kalanına bir kabadayı gibi davranıyor ve kaba kuvvete başvurarak hareket edebileceğini düşünüyor” dedi. “Ama halkımız direnecek. Hükümetimiz Amerika ile yüzleşmeye hazır. Bu durumun üstesinden geleceğiz (yaptırımlar) ve Amerika yanlış yolu seçtiğine pişman olacak” ifadelerini kullanan Ruhani, “Amerika ülkemize kaos ve huzursuzluk getirmek istiyor” diye konuştu. Ziyaretinde Avrupa ve Asya devlet başkanlarıyla görüşmeler yapacağını aktaran Ruhani, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarından en az maliyetle çıkabilmek için çaba göstereceklerini ifade etti.
‘UNUTULMAZ BİR İNTİKAM’
Ahvaz’daki saldırıda en az 12 mensubu ölen İran Devrim Muhafızları’ndan da çok sert açıklama geldi. İran Devrim Muhafızları, saldırının faillerinden “yakın bir gelecekte unutulmaz ve ölümcül bir intikam” alacağını duyurdu. Devrim Muhafızları, failleri “bölge ve ötesinde takip etmeyi istediklerini” de belirtti.
ABD: KENDİ TABANINA BAKSIN
Washington yönetimi ise Tahran’ın suçlamalarını reddetti. ABD’nin BM Büyükelçisi Nikki Haley, Ruhani’nin sözlerine ilişkin CNN televizyonunda yaptığı değerlendirmede, “Nereden geldiğini belirlemesi için kendi tabanına bakması gerekiyor. Tek isteği bizi suçlamak. Yapması gereken aynaya bakmak” dedi.
İRAN DIŞİŞLERİ, BAE MASLAHATGÜZARINI BAKANLIĞA ÇAĞIRDI
İran, 29 kişinin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) maslahatgüzarını Dışişleri Bakanlığı’na çağırdı. İran Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri maslahatgüzarının Ahvaz’daki terör saldırısının ardından yaptığı yorum nedeniyle bakanlığa davet edildiği belirtildi.
İran, ayrıca dün Hollanda ve Danimarka büyükelçileri ile İngiltere’nin Tahran Büyükelçi Vekilini Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı. Hollanda ve Danimarka’nın saldırıyı gerçekleştiren El Ahvaziye üyelerine ikamet izni verdiği ifade edilmişti. Bakanlığın İngiliz diplomata ise örgütün sözcüsünün Londra’da yayın yapan bir televizyon kanalı aracılığıyla saldırının sorumluluğunu üstlenmesine izin verilmesinin kabul edilemez olduğunu belirttiği aktarılmıştı.
BİLGİ NOTU:Huzistan vilayetinin merkezi Ahval kentinde önceki sabah meydana gelen terör saldırısını hem terör örgütü DEAŞ hem de “Ahvaz Ulusal Direnişi” adlı bir örgüt üstlenmişti. Petrol zengini vilayette Sünni Arap azınlık yoğun olarak yaşıyor.
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