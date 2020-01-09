Tahran'da uçak faciası... Kalkıştan 2 dakika sonra düştü

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı’ndan havalanan Ukrayna Havayolları’na ait PS 752 sefer sayılı Boeing 737 tipi yolcu uçağı, kalkıştan dakikalar sonra düştü. 1200 metre irtifada alev alan uçağın, yerel saatle 06.18’de düştüğü açıklandı. Uçakta 82 İran, 63 Kanada, 11 Ukrayna, 10 İsveç, 4 Afganistan, 3 Almanya ve 3 İngiltere vatandaşının bulunduğu, ölen Ukrayna vatandaşlarından 2’sinin yolcu, 9’unun ise mürettebattan olduğu öğrenildi. Ukrayna Havayolları ölenlerin büyük bölümünü, Kiev’de aktarma yaparak farklı varış noktalarına seyahat etmeyi planlayan yolcuların oluşturduğunu açıkladı.

‘FÜZEYLE VURULDU’ İDDİASI

Bazı basın kuruluşları, uçağın İran’ın ABD üslerine gerçekleştirdiği saldırıda kullanılan füzeler nedeniyle düştüğünü öne sürdü. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yolcu uçağının İran’da düşmesiyle ilgili olarak ‘spekülasyondan kaçınma’ çağrısında bulundu. İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanlığı ise iddialara “Uçak füzeyle vurulmuş olsaydı havada patlardı ancak kaza motorun ateş alması ve pilotun kontrolü sağlamada başarısız olması nedeniyle yaşandı” diye yanıt verdi.

TAHRAN’A UÇUŞLAR DURDURULDU

Ukrayna Havayolları, Tahran’a uçak seferlerinin süresiz olarak durdurulduğunu açıkladı. Aynı zamanda THY, Pegasus ve AirFrance da İran ve Irak’a uçuşları ve iki ülkenin hava sahalarından geçen uçuş güzergahlarını ‘tedbiren’ askıya aldığını duyurdu. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) de Amerikan havayolu şirketleri ve pilotlarının İran, Irak ve Basra Körfezi üzerinde uçmalarını yasakladığını duyurmuştu.

TÜRKİYE’DEN TAZİYE MESAJI

Dışişleri Bakanlığı kaza nedeniyle Ukrayna ve İran halkları ile hükümetlerine taziyelerini iletti. Açıklamada “Dost Ukrayna ve İran halklarına ve hükümetlerine en içten taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz” denildi.

İKİ GÜN ÖNCE BAKIMDAN GEÇMİŞ

Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı yakınlarında, kalkıştan dakikalar sonra düşen Boeing 737-800 NG tipi yolcu uçağının 2016 yılında üretildiği belirtiliyor. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, uçağın son teknik bakımının kazadan sadece 2 gün önce, 6 Ocak 2020 tarihinde Kiev’de yapıldığı belirtildi.