Tahran: Rusya ve Çin ile yakınlaşmalıyız
İran Meclisi Milli Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Alaaddin Burucerdi, “ABD, İran’a karşı daha saldırgan politikalar izlemeyi hedefliyor.
Biz de buna karşılık Doğu’ya özellikle Çin ve Rusya’ya bakışımızı güçlendirmeliyiz” dedi. Burucerdi, ABD Başkanı Donald Trump’ın ekibinde yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump’ın savaş yanlısı ve İran karşıtlığıyla tanınan John Bolton’u Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atamasının Tahran’a karşı daha saldırgan politikalar izleneceğine işaret ettiğini söyleyen Burucerdi, “Biz de buna karşılık Doğu’ya özellikle Çin ve Rusya’ya bakışımızı güçlendirmeliyiz. ABD yaptırımlarının hedefi olan ve bu ülkeyle ciddi sorunları bulunan Çin ve Rusya gibi önemli ülkelerle ilişkilerimizi takviye etmeliyiz” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle