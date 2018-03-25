Tahliye sürüyor
SURİYE’de Esad rejimi ve destekçilerinin abluka altında tuttuğu Doğu Guta’nın Arbin, Zemalka ve Ayn Terma ilçelerindeki hasta ve yaralıları tahliye eden üçüncü konvoy da Hama iline ulaştı.
Rusya’nın arabuluculuğunda gerçekleşen tahliyelerde Doğu Guta’dan ayrılanların sayısı 6 bini aştı. Hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan 994 kişinin bulunduğu 17 otobüslük konvoy, dün sabah ülkenin orta kesimindeki Hama’ya vardı. Konvoyda, hayati tehlikesi olan 22, durumu stabil 110 ve daha önce yaralanmış 160 kişinin bulunduğu kaydedildi.
Konvoyun buradan Suriye’nin kuzeybatısında, muhalif silahlı grupların kontrolündeki İdlib’in Marretinuman ilçesine girmesi bekleniyor. Böylece Doğu Guta’nın Haresta ilçesi tamamen boşaltılırken, Arbin, Zemalka ve Ayne Terma ilçelerindeki tahliye sürecinin devam edeceği öngörülüyor.
Tahliyeler devam ederken Esad rejimi ve müttefiklerinin 5 yıldır kuşattığı ve binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta’daki Duma ilçesi ise hâlâ abluka altında bulunuyor.
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