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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
02.04.2018 - 22:38, Son Güncelleme:

Tahliye bu kez Cerablus’a mı

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Tahliye bu kez Cerablus’a mı

Şam rejimi ve müttefiki Hizbullah’a göre Doğu Guta’da son kalan muhalif bölgedeki en büyük örgüt olan Ceyş-ul İslam, Suriye hükümeti ile anlaşarak TSK ve ÖSO’nun denetimindeki Cerablus’a hareket etmeyi kabul etti. Dün ilk gruplar ayrıldı. Daha önce tahliye edilenler Türkiye sınırındaki muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetine getirilmişti.

SURİYE’de Doğu Guta’da muhaliflerin elinde kalan son yerleşim olan Duma’da bulunan Ceyş-ul İslam grubunun Esad rejimi ile varılan anlaşma gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) denetimindeki Cerablus kentine gideceği ileri sürüldü. Bu iddiayı ilk olarak önceki akşam Lübnan’da üslü Şii Hizbullah örgütünün yayın organları duyurmuştu.

Dün de Şam yönetiminin resmi ajansı SANA, sabahın erken saatlerinden itibaren muhalif Ceyş-ul İslam örgütü militanlarının aileleriyle birlikte Duma’yı terk etmeye başladığını aktardı. Buna göre bu militanlar Cerablus kentine hareket etti. Suriye resmi basını anlaşmaya göre Ceyş-ul İslam’ın ağır silahlarını bırakacağını, Duma üzerinde rejimin otoritesini de tanıyacağını yazdı.

EN AZ 50 OTOBÜS

Bu tahliye işlemi için Şam yönetimi Duma’ya 50’den fazla otobüs gönderdi. İlk etapta üç otobüs militanları alarak ayrıldı. Ceyş-ul İslam örgütünden tahliye anlaşmasına dair açıklama gelmemesi dikkat çekti. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tahliyeyi doğruladı. Bununla birlikte Gözlemevi, Ceyş-ul İslam’daki bazı grupların tahliyeye ve Duma’yı Esad rejimine teslim etmeye karşı çıktıklarını ileri sürdü.

HASTA VE YARALILAR

Öte yandan Anadolu Ajansı ise Duma’nın henüz anlaşma kapsamında olmadığını aktardı. Ajans, buna karşın önceki gün Duma’dan çoğunluğu hasta ve yaralı bin 89 kişinin rejimin yolladığı 28 otobüs ile tahliye edildiğini açıkladı. 28 otobüsten oluşan 13’üncü konvoy, dün sabah saatlerinde muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına ulaştı. Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle bu siviller, okul ve camilere yerleştirildi. Son konvoyla Doğu Guta’dan ayrılmak zorunda kalanların toplam sayısı 46 bini aştı.

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