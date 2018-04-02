Tahliye bu kez Cerablus’a mı
Şam rejimi ve müttefiki Hizbullah’a göre Doğu Guta’da son kalan muhalif bölgedeki en büyük örgüt olan Ceyş-ul İslam, Suriye hükümeti ile anlaşarak TSK ve ÖSO’nun denetimindeki Cerablus’a hareket etmeyi kabul etti. Dün ilk gruplar ayrıldı. Daha önce tahliye edilenler Türkiye sınırındaki muhaliflerin kontrolündeki İdlib vilayetine getirilmişti.
SURİYE’de Doğu Guta’da muhaliflerin elinde kalan son yerleşim olan Duma’da bulunan Ceyş-ul İslam grubunun Esad rejimi ile varılan anlaşma gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) desteğindeki Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) denetimindeki Cerablus kentine gideceği ileri sürüldü. Bu iddiayı ilk olarak önceki akşam Lübnan’da üslü Şii Hizbullah örgütünün yayın organları duyurmuştu.
Dün de Şam yönetiminin resmi ajansı SANA, sabahın erken saatlerinden itibaren muhalif Ceyş-ul İslam örgütü militanlarının aileleriyle birlikte Duma’yı terk etmeye başladığını aktardı. Buna göre bu militanlar Cerablus kentine hareket etti. Suriye resmi basını anlaşmaya göre Ceyş-ul İslam’ın ağır silahlarını bırakacağını, Duma üzerinde rejimin otoritesini de tanıyacağını yazdı.
EN AZ 50 OTOBÜS
Bu tahliye işlemi için Şam yönetimi Duma’ya 50’den fazla otobüs gönderdi. İlk etapta üç otobüs militanları alarak ayrıldı. Ceyş-ul İslam örgütünden tahliye anlaşmasına dair açıklama gelmemesi dikkat çekti. Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tahliyeyi doğruladı. Bununla birlikte Gözlemevi, Ceyş-ul İslam’daki bazı grupların tahliyeye ve Duma’yı Esad rejimine teslim etmeye karşı çıktıklarını ileri sürdü.
HASTA VE YARALILAR
Öte yandan Anadolu Ajansı ise Duma’nın henüz anlaşma kapsamında olmadığını aktardı. Ajans, buna karşın önceki gün Duma’dan çoğunluğu hasta ve yaralı bin 89 kişinin rejimin yolladığı 28 otobüs ile tahliye edildiğini açıkladı. 28 otobüsten oluşan 13’üncü konvoy, dün sabah saatlerinde muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalına ulaştı. Geçici barınma merkezlerinde kontenjanların dolması nedeniyle bu siviller, okul ve camilere yerleştirildi. Son konvoyla Doğu Guta’dan ayrılmak zorunda kalanların toplam sayısı 46 bini aştı.
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