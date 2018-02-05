Tacizi anlattı

WeInsteIn’ın kendisini yere ittiğini anlatan Thurman, bu sırada yerde kertenkele gibi kıvrandığını söyledi. İlerleyen günlerde Weinstein’la film projeleri için görüştüğünü de anlatan Thurman bu görüşmede “Eğer bana yaptığını başka insanlara da yaparsan kariyerini, itibarını ve aileni kaybedersin” diye uyardığını ifade etti. Weinstein ise Thurman’ın iddialarına sözcüsü aracılığıyla verdiği cevapta ‘Thurman’ın sinyallerini yanlış anlaması sonucu ona kur yaptığını kabul ettiğini’ açıkladı.

Açıklamada Weinstein’ın Thurman’dan ‘hemen özür dilediği’ de ifade edildi. Harvey Weinstein, New York Times gazetesine konuşan Thurman’ın iddialarına cevap olarak gazeteye ikisinin birlikte farklı yerlerde çekilmiş ve samimi göründükleri 6 fotoğraf karesi de gönderdi. Thurman’ın ‘fiziksel temas’ iddiasını ise reddetti.

KARŞI DAVA AÇABİLİR

Harvey Weinstein’ın avukatı Ben Brafman ise “Sayın Thurman’ın New York Times’a yaptığı açıklamalar dikkatle inceleniyor ve soruşturuluyor. Karşı dava açılabilir” dedi.



