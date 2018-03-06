Tacizci erkekleri, vahşi hayvanlara benzettiler

BAKAN Collomb, şiddete maruz kalan kadınlar hakkında düzenlenen bir toplantının ardından yaptığı açıklamada, hükümetin, polislerin kadınları sokakta taciz eden kişilere kolaylıkla para cezası uygulaması için gelecek aylarda bir yasa çıkaracağını ifade etti.

Kadınları sokakta taciz eden kişilere 90 ila 750 euro arasında para cezası uygulamayı öngördüklerini açıklayan Collomb, çocuklara tecavüz olaylarında ise cezanın 20 yıl hapisten 30 yıla çıkarılmasını planladıklarını dile getirdi.

Cinsiyet Eşitliğinden Sorumlu Bakan Marlene Schiappa ve Adalet Bakanı Nicole Belloubet, geçen ay İçişleri Bakanlığı’na taciz ve tecavüz olayları ile ilgili yaptıkları çalışmalar hakkında bir rapor sunmuştu.

Opinionway kamuoyu araştırma şirketinin geçen ay yaptığı ankete göre, Fransızların yüzde 68’i kadınların sokakta taciz eden kişilere para cezası uygulanmasını istiyor.





GÖRGÜ TANIKLARINA ÇAĞIR

Fransa’nın İle de France bölgesinde toplu taşıtlardaki tacize karşı kampanya başlatıldı. Tacize uğrayanlar için kurulan telefon hattı bilgilerinin de yer aldığı reklam afişinde kadınları taciz eden erkeklerin ayı, kurt ve köpek balığı ile temsil edilmesi ilgi çekti. Afişte ayrıca “Cinsel tacizi küçümsemeyelim”, “Görgü tanığı veya mağdursanız bildirin” yazıları yer alıyor.

Gerard Collomb

Taciz suçunun 5 yıl hapis ve 75 bin euroya varan cezası olduğu da hatırlatılan afişlerle hem mağduriyeti azaltmak hem de görgü tanıklarının daha cesur olmasını sağlamak hedefleniyor. Başlatılan kampanya kapsamında istasyonlara 11 bin afiş asıldı.

Toplu Taşıt Kullanıcıları Ulusal Federasyonunun (FNAUT) son raporuna göre metro, otobüs ve trenlerde taciz oranı yüzde 87. 2015 yılında 22 yaşında bir öğrenci trende diğer yolcuların gözü önünde tecavüze uğramış, kimse müdahale etmemişti. Olaya kimsenin müdahale etmemesi skandala neden olmuştu.