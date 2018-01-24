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    Tacizci doktora 175 yıl hapis

    DIŞ HABERLER
    24.01.2018 - 23:48 | Son Güncelleme:

    Eski ABD jimnastik takımı doktoru Larry Nassar (54), tıbbi tedavi maskesi altında çok sayıda genç kızı taciz etmekten 40 ila 175 yıl arası hapis cezasına çarptırıldı.

    Michigan’da görülen davada bir hafta boyunca 150’yi aşkın mağdur ifade verdi.

    Yargıç Rosemarie Aquilina, dün Nassar hakkında hükmünü açıklarken, “Senin idam hükmünü imzaladım. Hapishane dışında yürümeyi hak etmiyorsun” dedi.

    Karardan hemen önce Nassar, aralarında Olimpiyat şampiyonları Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas ve McKayla Maroney’nin de bulunduğu kurbanlarından özür diledi.

    Mağdurlara dönerek konuşan Nassar, “Son günlerde anlattıklarınız beni derinden sarstı. Yaşananlar karşısındaki üzüntümün büyüklüğünü tanımlayacak bir söz yok” dedi.

    Daha önce çocuk pornosu suçundan 60 yıl hapis cezasına çarptırılan Nassar, genç kızlara cinsel saldırı ve tacizde bulunduğuna dair hakkındaki 10 suçlamayı kabul etmişti.

    Dünkü hüküm, Nassar’ın ömrünün geri kalanını hapiste geçireceği anlamına geliyor.

    Etiketler: Larry Nassar , ABD , gazetehaberleri
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