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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
02.10.2019 - 23:08, Son Güncelleme:

Taciz suçlamaları İspanyol tenor Domingo'yu istifa ettirdi

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Taciz suçlamaları İspanyol tenor Domingo'yu istifa ettirdi

Dünyanın en ünlü tenorlarından biri olan İspanyol Placido Domingo, hakkındaki cinsel taciz iddialarından sonra Los Angeles Operası Direktörlüğünden istifa etti.

ABD'deki Los Angeles Operası, 2003'ten bu yana genel direktör olarak görev yapan İspanyol tenor Domingo'nun istifa ettiğini duyurdu.

Domingo da konuya ilişkin El Pais gazetesine gönderdiği yazılı açıklamasında, "Basında bana karşı yapılan suçlamalar, çok sevdiğim Los Angeles Operasına hizmet etme kapasitemi zorlaştıran bir ortam yarattı. Adımı temizlemeye devam ederken, Los Angeles Operasının çıkarları için istifa etmeye karar verdim." ifadelerini kullandı.

Ünlü tenor, istifa ederken "yürekten pişmanlık duyduğunu" kaydetti.

SUÇLAMALAR

Basında çıkan iddialarda, Domingo, kariyeri boyunca 20 kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanıyordu.

Kariyerlerinde ilerlemek için Domingo ile birlikte olmaları gerektiğine ilişkin telkinler aldıklarını aksi taktirde profesyonel olarak engelleneceklerini düşündüklerini söyleyen kadınlardan bazıları, "Domingo her seferinde bir şekilde dokunur veya öperdi." ifadelerini kullanmıştı.

İddialar ilk çıktığında kendisini "suçlamalar net değil" diye savunan 78 yaşındaki Domingo, kadın erkek ilişkilerinin geçmişte çok farklı olduğunu söylemişti.

İspanyol tenor, "Bugün kendimizi ölçtüğümüz ve ölçmemiz gereken değerler geçmişten çok farklı. Beni tanıyanlar ya da benimle çalışanlar, kimseyi utandırmayacağımı ya da zarar vermeyeceğimi iyi bilir." demişti.

Öte yandan iddialara ilişkin Los Angeles Operası başlattığı iç soruşturma kapsamında, İspanyol tenorun çevresindeki kişilerle görüştüğü açıklamıştı.

ABD Müzisyenler Sendikası tarafından da cinsel taciz iddiaları soruşturulan Domingo'nun, San Francisco Operası, Philadelphia Filarmoni Orkestrası ve New York Metropolitan Operasında vereceği konserler iptal edilmişti.

Uluslararası alanda çok sayıda ödül sahibi olan ve klasik müzik dünyasının en güçlü seslerinden biri olarak gösterilen Domingo, 50 yılı bulan kariyerinde 150'den fazla opera eserinde rol alarak, 4 binden fazla kez sahneye çıktı.

 

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