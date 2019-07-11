Taciz skandalı Trump’ın başını ağrıtıyor
Amerikalı milyarder işadamı Jeffrey Epstein (66), küçük yaştaki kızlara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla 11 yıl aradan sonra bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.
New York Bölge Mahkemesi’ne sunulan suç duyurusunda Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ile suçlanıyor. Suç duyurusunda “Epstein, Manhattan (New York) ve Palm Beach’deki (Florida) evlerinde onlarca reşit olmayan kız çocuğunu cinsel olarak istismar etti” ifadesi yer alıyor. Epstein’ın istismar ettiği mağdurlardan en küçüğünün 14 yaşında olduğu belirtiliyor. Epstein 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.
Epstein davasını diğerlerinden ayıran önemli bir nokta, Trump hükümetine dolaylı da olsa uzanıyor olması... Zira 2007’de ‘genç kızlara cinsel amaçlı masaj yaptırmaktan’ suçlu bulunan Epstein, suçunu itiraf edip mahkeme ile anlaşarak ömür boyu hapis cezası almaktan kurtulmuştu.
ÇALIŞMA BAKANI SUÇLANIYOR
İşadamı sadece 13 ay hapis cezası almıştı. Epstein’ın hafif ceza almasıyla ilgili olarak, Trump’ın mevcut Çalışma Bakanı Alexander Acosta suçlanıyor. Epstein’in avukatları, o dönemde üst düzey federal savcılık görevini yürüten Acosta ile pazarlığa oturmuştu. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Acosta, o dönem Epstein’in hapse girdiğini görmek için yapılması gerekeni yaptıklarını söyledi ve kendini savundu. Trump ise istifa çağrıları üzerine Acosta’ya destek verdi, herkesin geçmişine geri dönüp bakıldığında hatalar bulunabileceğini söyledi.
MATEMATİK DÂHİSİ PARA SİHİRBAZI
Bir park görevlisinin oğlu olan Epstein’in diploması olmadığı halde, matematik yeteneği sayesinde milyarlarca dolar kazandığı belirtiliyor.
Hatta öyle ki, 1976’da Bear Stearns tarafından işe kabul edilmeden önce Manhattan’da özel bir okulda matematik dersi vermiş. Şirketin zengin müşterilerine büyük paralar kazandırmış, 1981 yılında kendi şirketini kurmuş.
Telefon defterinde prenslerden devlet başkanlarına kadar birçok ismin bulunduğu Jeffrey Epstein’ın Karayipler’de özel bir adası bulunuyor. Esptein, Florida’da 77 milyon dolar değerinde bir eve ve New York’un en büyük özel konutuna sahip.
Trump ile yakın ilişkileri bulunan Epstein, Afrika’da AIDS farkındalığı yaratmak için düzenlenen resmi bir geziye, o dönemin başkanı Bill Clinton ve aktör Kevin Spacey ile birlikte aynı uçakta gitmişti.
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