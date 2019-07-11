Taciz skandalı Trump’ın başını ağrıtıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriTaciz skandalı Trump’ın başını ağrıtıyor
GeriDünya Taciz skandalı Trump’ın başını ağrıtıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
11.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Taciz skandalı Trump’ın başını ağrıtıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taciz skandalı Trump’ın başını ağrıtıyor

Amerikalı milyarder işadamı Jeffrey Epstein (66), küçük yaştaki kızlara yönelik cinsel taciz suçlamasıyla 11 yıl aradan sonra bugün bir kez daha hâkim karşısına çıkacak.

New York Bölge Mahkemesi’ne sunulan suç duyurusunda Epstein, seks amaçlı insan kaçakçılığı ile suçlanıyor. Suç duyurusunda “Epstein, Manhattan (New York) ve Palm Beach’deki (Florida) evlerinde onlarca reşit olmayan kız çocuğunu cinsel olarak istismar etti” ifadesi yer alıyor. Epstein’ın istismar ettiği mağdurlardan en küçüğünün 14 yaşında olduğu belirtiliyor. Epstein 45 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabilir.

Epstein davasını diğerlerinden ayıran önemli bir nokta, Trump hükümetine dolaylı da olsa uzanıyor olması... Zira 2007’de ‘genç kızlara cinsel amaçlı masaj yaptırmaktan’ suçlu bulunan Epstein, suçunu itiraf edip mahkeme ile anlaşarak ömür boyu hapis cezası almaktan kurtulmuştu.

ÇALIŞMA BAKANI SUÇLANIYOR

İşadamı sadece 13 ay hapis cezası almıştı. Epstein’ın hafif ceza almasıyla ilgili olarak, Trump’ın mevcut Çalışma Bakanı Alexander Acosta suçlanıyor. Epstein’in avukatları, o dönemde üst düzey federal savcılık görevini yürüten Acosta ile pazarlığa oturmuştu. Dün bir basın toplantısı düzenleyen Acosta, o dönem Epstein’in hapse girdiğini görmek için yapılması gerekeni yaptıklarını söyledi ve kendini savundu. Trump ise istifa çağrıları üzerine Acosta’ya destek verdi, herkesin geçmişine geri dönüp bakıldığında hatalar bulunabileceğini söyledi. 

MATEMATİK DÂHİSİ PARA SİHİRBAZI

Bir park görevlisinin oğlu olan Epstein’in diploması olmadığı halde, matematik yeteneği sayesinde milyarlarca dolar kazandığı belirtiliyor.

Hatta öyle ki, 1976’da Bear Stearns tarafından işe kabul edilmeden önce Manhattan’da özel bir okulda matematik dersi vermiş. Şirketin zengin müşterilerine büyük paralar kazandırmış, 1981 yılında kendi şirketini kurmuş.

Telefon defterinde prenslerden devlet başkanlarına kadar birçok ismin bulunduğu Jeffrey Epstein’ın Karayipler’de özel bir adası bulunuyor. Esptein, Florida’da 77 milyon dolar değerinde bir eve ve New York’un en büyük özel konutuna sahip.

Trump ile yakın ilişkileri bulunan Epstein, Afrika’da AIDS farkındalığı yaratmak için düzenlenen resmi bir geziye, o dönemin başkanı Bill Clinton ve aktör Kevin Spacey ile birlikte aynı uçakta gitmişti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
İngiltere'nin ABD Büyükelçisi istifa etti
Merkel, sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi
ABD'de dev operasyon! JP Morgan’a ait gemide 1.3 milyar dolarlık kokain yakalandı
Dışişleri'nden ABD'ye S-400 tepkisi