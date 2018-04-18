Taciz skandalı haberlerine Pulitzer
ABD’de Columbia Üniversitesi’nin öncülüğünde 14 dalda dağıtılan ve ‘gazeteciliğin Oscarları’ olarak bilinen Pulitzer Ödülleri önceki gün sahiplerini buldu.
Gazetecilik dalında, New Yorker dergisi ve New York Times gazetesi, taciz iddialarıyla son dönemde gündeme gelen Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein ile ilgili haberleriyle 2018 Pulitzer Ödülü’nün sahibi oldu.
NYT ve Washington Post ekibi de ulusal haberler dalında ABD’deki başkanlık seçimlerine Rusya’nın müdahalesi konulu haberlerle ödüle layık görüldü.
Özel fotoğraf kategorisinde ise Reuters muhabiri Muhammed Ponir Hüseyin’in Myanmar’dan Bangladeş’e göç eden Arakanlı Müslümanların trajedisini konu alan çarpıcı karesi ödüle değer bulundu. Reuters, ilk kez aynı yıl iki ödüle birden layık görüldü. Reuters diğer ödülünü de Filipinler lideri Duterte’nin uyuşturucuyla savaşındaki ölümleri konu alan haberiyle uluslararası habercilik dalında aldı.
Reuters muhabiri Arakan dramını anlatan bu fotoğrafla ödül aldı.
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