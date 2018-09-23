Taciz iddiasıyla ilgili ifade verecek
ABD Başkanı Donald Trump’ın ABD Yüksek Mahkemesi için aday gösterdiği Brett Kavanaugh’u tacizle suçlayan ABD’li profesör Christine Blasey Ford, perşembe günü ABD Senatosu önünde ifade vermeyi kabul etti.
Kavanaugh, 36 sene önce kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia eden Ford’un suçlamalarını kabul etmiyor. Ford, ifade verme sürecinin detayları konusunda senato ile anlaşmasılması gerektiğini de belirtti. Koyu muhafazakâr görüşleriyle tanınan yargıç Kavanaugh’un göreve başlaması için Senato tarafından onaylanması gerekiyor. ABD’de Demokrat Parti, taciz iddiaları nedeniyle atama sürecinin ertelenmesini talep ederken, Trump konu hakkında önceki gün, “Hiç şüphem yok ki Dr. Ford’un iddiaları söylediği kadar kötü olsaydı, yerel emniyet birimleri kendisinin ya da ailesinin suçlamalarıyla şimdiye kadar harekete geçerdi” ifadesini kullandı.
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