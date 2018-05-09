Tacikistan'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Tacikistan'da Afgan sınırına yakın bölgede 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Afganistan'ın başkenti Kabil'de de hissedildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, Tacikistan'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin Afganistan sınırına yakın bölgede meydana geldiği belirtiliyor. Deprem başta Afganistan ve Pakistan olmak üzere 8 ülkede hissedildi.
Afganistan'ın başkenti Kabil'de binalar sarsıldı, halk korkudan sokaklara döküldü.
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