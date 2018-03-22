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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
BBC Türkçe
22.03.2018 - 15:51, Son Güncelleme:

Tacik hükümetinden kadınlara 'kılık kıyafet' kitabı

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Tacik hükümetinden kadınlara 'kılık kıyafet' kitabı

Tacikistan'da bakanlık geleneksel Tacik kıyafetlerini tavsiye etti ve İslami giyim ile mini etek gibi 'çok Batılı' görülen kıyafetler önerilmeyenler arasında yer aldı.

Tacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabı

Tacikistan hükümeti, kadınlara nasıl giyinmeleri ve nasıl giyinmemeleriyle ilgili tavsiyeler içeren bir kitap yayımladı. Tacikistan Kültür Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Tavsiyeler Kitabı'nda '7'den 70'e kadınlara uygun kıyafetler' tanıtıldı.

Asia-Plus internet sitesinde yer alan habere göre kitapta iş yerinde, ulusal ve resmi tatillerde, düğünlerde hatta hafta sonu ne tip kıyafetler tercih etmeleriyle ilgili tavsiyeler bulunuyor.

Tacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabı

Kitapta ayrıca 'Tacik kadınlar neler giymemeli' başlıklı bir bölüm de var.

Siyak giysiler, başörtüsü, tesettür, İslami giyim 'önerilmeyen' kıyafetler arasında gösteriliyor. Tacik toplumunda başörtüsü ve tesettür yaygın olmasına rağmen Devlet Başkanı Emomali Rahmon İslami giyimi eleştirmişti.

Mini etekler, göğüs ve sırt dekoltesi olan 'çok Batılı' görünen kıyafetler de tavsiye edilmeyenler arasında. Sitenin haberine göre kitapta "Kamuya açık alanlarda parmak arası terlik ve her türlü terlik, dar pantolon veya sağlığa zararlı sentetik kıyafetler de tavsiye edilmiyor" deniyor.

Eski Sovyet ülkesi Tacikistan'da nüfusun büyük bir bölümü Müslüman ama hükümet geleneksel kültürün daha laik olması için çalışmalar yürütüyor.
Kitaba sosyal medyadan bazı eleştiriler geldi. Bir kullanıcı tavsiyeler için 'çok güzel' dedi ama geleneksel kıyafetlerin çok yüksek fiyattan satılmasından şikâyetçi oldu: "Bize kıyafetleri de Kültür Bakanlığı alsın" mesajı paylaşıldı.

Tacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabı

Bazıları da hükümeti, ülkeyi Kuzey Kore'ye dönüştürmekle suçladı:

"Kültür Bakanlığı böyle saçmalıklar icat edeceğine diğer meselelerle ilgilensin."

Bir diğer okur da 'vücudun bazı kısımlarını ortaya çıkaran dar kıyafetlerin tavsiye edilmediği'yle ilgili mesajında "Vücudun hangi bölümleri? Beyinleri de kapsıyor mu?" sorusunu sordu.

Tacik hükümetinden kadınlara kılık kıyafet kitabı

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