Taburcu olup duaya gittiler
TAYLAND’da 18 gün mahsur kaldıkları mağaradan geçen hafta kurtarılan ve önceki gün taburcu edilen çocuklar ve antrenörleri, dün sabah ilk iş olarak bir Budist tapınağına giderek dua ettiler.
Duaya Budist olmayan bir çocuk gelmezken diğer 11 çocuk ile antrenörleri katıldı.
Şans ve uzun ömür için dua eden çocuklar, onları kurtarma çalışmalarında can veren tek kişi olan Saman Gunan isimli dalgıcı da andılar.
Ekarat Wongsukchan isimli 14 yaşındaki çocuk, mahsur kaldıktan sonra önce sakinleşmeyi denediklerini, sonra da çözüm aramaya çalıştıklarını söyledi.
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