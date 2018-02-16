Tabaktaki suşi bir anda canlanınca...

Japonya'nın Osaka kentinde bir restoranda çekilen görüntülerde, masaya getirilen tabaktaki suşinin bir anda hareket etmeye başladığı görülüyor.



AFİYETLE MİDEYE İNDİRDİ



Kısa süreli şaşkınlık yaşayan restoran müşterisi, ilk şoku üzerinden attıktan sonra ise hareket eden suşiyi afiyetle midesine indiriyor.

'shoumizo3446' isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler, internetin yeni fenomeni olmaya aday.

Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, suşinin hareket etmesinin şefin hatası olduğunu öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise suşinin düzgün bir şekilde hazırlanmadığı için hala canlı olabileceğini, bunun da 'vahşet' anlamına geldiğini belirterek tepkilerini ifade ettiler.