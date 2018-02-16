Ara
MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Haberler >Dünya>Tabaktaki suşi bir anda canlanınca...

    Tabaktaki suşi bir anda canlanınca...

    Hürriyet Haber
    16.02.2018 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan 'canlı suşi' görüntüleri kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

    Japonya'nın Osaka kentinde bir restoranda çekilen görüntülerde, masaya getirilen tabaktaki suşinin bir anda hareket etmeye başladığı görülüyor.

    AFİYETLE MİDEYE İNDİRDİ

    Kısa süreli şaşkınlık yaşayan restoran müşterisi, ilk şoku üzerinden attıktan sonra ise hareket eden suşiyi afiyetle midesine indiriyor.

    'shoumizo3446' isimli sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntüler, internetin yeni fenomeni olmaya aday.

    Videoyu izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları, suşinin hareket etmesinin şefin hatası olduğunu öne sürdü. Bazı kullanıcılar ise suşinin düzgün bir şekilde hazırlanmadığı için hala canlı olabileceğini, bunun da 'vahşet' anlamına geldiğini belirterek tepkilerini ifade ettiler.

    Etiketler: suşi , osaka , Japonya
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri