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Dünya
17.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sydney zehir soluyor

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Sydney zehir soluyor

AVUSTRALYA’nın Yeni Güney Galler eyaletinde başlayan ve bir aydan fazla süredir söndürülemeyen yangınların bilançosu artıyor.

Yaklaşık 110 noktada devam eden yangınlar dün Blue Mountains (Mavi Dağlar) bölgesinde en az 20 evi daha kullanılmaz hale getirirken, hasar gören ev sayısının toplam 740’ı geçtiği belirtildi. Özellikle kırsal alanlarda çıkan orman yangınları nedeniyle Sidney’in hava kalitesinin “tehlikeli” seviyeden 11 kat daha kötü olduğu açıklandı. 2.7 milyon hektarlık alanda etkili olan yangınlarda geçen ay 6 kişi hayatını kaybetmişti.

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