Sydney ateş çemberinde
Avustralya’da çıkan orman yangınlarının nüfusun yoğun olduğu bölgeleri tehdit etmesi üzerine Yeni Güney Galler eyaletinde acil durum ilan edildi.
Hava sıcaklığının 37 dereceyi aşması ve şiddetli rüzgârın ‘felaket’ koşullarını yarattığı gerekçesiyle Sydney ve Hunter Vadisi’nde alarma geçildiği belirtildi. Cuma gününden bu yana devam eden yangınlarda 3 kişinin öldüğü, 970 bin hektar ormanlık alan ve 150’den fazla evin kül olduğu belirtildi.
Avustralya ordusunun da destek verdiği yangın söndürme çalışmalarında 1500 itfaiyeci görev yapıyor. Bölgede devam eden yangın riski nedeniyle okullarda eğitime ara verileceği belirtildi.
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