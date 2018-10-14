Suudilerse cezası ağır olur

ABD’de Trump yönetiminin çok önem verdiği savunma sanayiinin en büyük müşterisi Suudi Arabistan’a satılan silahlar mercek altında. Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan tarafından vahşice öldürüldüğü iddialarının ardından ABD’de Suudi Arabistan’a satılan silahlara ambargo getirilmesi çağrıları giderek arttı.

SUUDİLER OLABİLİR Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump, Suudilere silah ambargosu çağrılarına Amerikan ekonomisini de etkileyeceği gerekçesiyle ihtiyatlı yaklaşıyor. Trump, “Onlara satmazsak, ‘Çok teşekkürler ama bunu Rusya’dan alacağız, bunu Çin’den alacağız’ diyecekler” diye karşı çıkıyor. Baskıların giderek artması üzerine Trump dün olayın arkasından Suudi Arabistan’ın olabileceğini, bunun doğru çıkması halinde cezanın çok ağır olacağını söyledi. Bugün CBS’de yayınlanacak ve dün bazı bölümleri açıklanan röportajda Trump, Kaşıkçı olayıyla ilgili olarak, “Bu konu çok ciddi bir şekilde araştırılıyor. Hâlihazırda ısrarla reddediyorlar. Olayın arkasında onlar (Suudiler) olabilir mi? Evet. Sonuna kadar araştıracağız ve çok sert bir cezası olacak” dedi.

Kaşıkçı’nın gazeteci olması nedeniyle durumun daha da önem kazandığını belirten Başkan Trump, ne tür bir bir yaptırım olacağına dair soruya, “Biliyorsunuz, başka cezalandırma yolları var, cezalandırma ağır bir söz, ama doğru” diye konuştu.

‘KAYITLARI İZLEYECEĞİZ’

Trump, dün Pastör Andrew Brunson’ı Oval Ofis’teki kabulünde de Kaşıkçı soruşturmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Brunson’ın serbest bırakılmasının zamanlaması ile Kaşıkçı olayı arasında hiçbir bağ olmadığını savunan Trump, Türkiye’nin elinde olduğu iddia edilen Kaşıkçı’nın öldürülme anına ilişkin ses ve görüntü kayıtları konusunda ilk kez konuştu. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya “Sen izledin mi?” diye soran Trump, “Hayır” yanıtını aldı. Bunun üzerine Trump şöyle devam etti: “Görmek istiyoruz. Sanıyorum görmekle dinlemenin birleşimi. Bunu çok yakın zamanda izleyeceğiz.” Trump, Kaşıkçı meselesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suudi Arabistan Kralı Selman’ı arayabileceğini de söyledi. Öte yandan, ABD Senatosu üyeleri Suudi Arabistan’a tepkinin dozunun artırılmasını talep ediyor.

110 MİLYAR DOLARLIK SİPARİŞ TARTIŞMASI

ABD basınında da Riyad’a silah ambargosu çağrılarını destekleyen yazılar dikkat çekiyor. New York Times (NYT) gazetesinde “Suudi Arabistan’ı cezalandırmak mı istiyorsunuz? Silah tedarikini kesin” başlıklı yazıda, ABD’li yetkililerin Suudi Arabistan’da gerçek bir değişim istemesi durumunda buna silah satışlarının gözden geçirilmesiyle başlaması gerektiği yorumu yer aldı. NYT, Trump’ın iddia ettiği gibi Suudi Arabistan’a 110 milyar dolar değerinde satışa ilişkin anlaşma sağlanmadığını, ABD’nin Trump göreve geldikten sonra sadece 20 milyar dolara yakın silah satışına onay verdiğini yazdı. Habere göre 110 milyar dolarlık satış iddiası sadece bir taahhüt, kesinleşmiş bir anlaşma söz konusu değil. Suudi Arabistan, Mısır ve İsrail’in aksine, ABD’den alınan mali yardımlarla değil kendi bütçesinden satın alma yaptığı için oldukça değerli bir ‘müşteri.’ Trump döneminde, Riyad’a M12A2S model 115 adet tank, 4 adet savaş gemisi, PAC-3 Patriot füzeleri, UH-60 ve CH-47 model helikopter satışı yapıldı.