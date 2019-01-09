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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerDünya Haberleri'Suudilerin Minhaj'ın Netflix şovunu engellemesi Riyad'ın değişmediğini gösteriyor'
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Dünya
AA
09.01.2019 - 07:21, Son Güncelleme:

'Suudilerin Minhaj'ın Netflix şovunu engellemesi Riyad'ın değişmediğini gösteriyor'

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'Suudilerin Minhaj'ın Netflix şovunu engellemesi Riyad'ın değişmediğini gösteriyor'

Amerikan Washington Post gazetesi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştirildiği Netflix programının Suudi Arabistan'da yayından kaldırılmasının, Riyad'da Kaşıkçı cinayetinden bu yana bir değişiklik olmadığını gösterdiğini yazdı.

Washington Post'ta, Yayın Kurulu imzasıyla, "Suudilerin Hasan Minhaj'ın Netflix'teki şovunu engellemesi Riyad'da hiçbir şeyin değişmediğini kanıtlıyor" başlıklı bir makale yayımlandı.

ABD'li komedyen Minhaj'ın, sunduğu "Patriot Act" programının Suudi Arabistan ile ilgili bir bölümünde, Veliaht Prens bin Selman hakkında, "Sonuçta, bin Selman, Suudi Arabistan'ı modernleştirmiyor. Onun modernleştirdiği tek şey Suudi diktatörlüğü." ifadelerine işaret edilen makalede, "Komedyeni doğrularcasına Suudi yetkililer, Netflix'e, siber güvenlik yasası kapsamında programın ilgili bölümünün Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması talimatını verdi. Netflix de kabul etti." değerlendirmesinde bulunuldu.

Netflix'in, söz konusu adımını Suudi siber yasasına uymak için attığı açıklamasına değinilen makalede, "Daha çok teknoloji devinin, sansür ve despotlara karşı durmak için yüreklilik göstermeyecek olması çok kötü." ifadelerine yer verildi.

"ZORBALIK VE MODERNLEŞME, DOĞAL ORTAKLAR İÇİN DOĞRU YOL DEĞİL"

Suudi Prens Muhammed bin Selman'ın ülkesinde birçok reform hayali kurduğunun belirtildiği makalede, şu görüşler paylaşıldı:

"Ancak, zorbalık ve modernleşme, doğal ortaklar için doğru yol değil. Bir gazeteciyi öldürüp, bunun hakkında Stalin boyutunda yalanlar söylemektense, şeffaflık ve bilginin serbest akışı, ekonomik kalkınma açısından daha çok yardımcı olacaktır. Kaşıkçı'nın öldürülmesinden bu yana, Riyad'da ciddi bir değişiklik varmış gibi durmuyor, sadece göz boyama ve hasar kontrolü var. Kendi insanları için gerçek bir özgürlük olmadan, Suudi prensin vizyonu derinlemesine bir şekilde tıkanacak."

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