Suudileri de suçladı

137 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamı, e-ticaret şirketi Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un ABD Başkanı Trump’a yakın National Enquirer dergisinin belden aşağı selfie’si olduğu gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığına dair açıklaması uluslararası gündemde yer almaya devam ediyor.

BEL ALTI SELFIE

National Enquirer (NE), daha önce Jeff Bezos’un (55), 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos’tan (48) TV spikeri sevgilisi Lauren Sanchez (49) ile yaşadığı ilişki yüzünden ayrıldığını ortaya çıkarmıştı. Bezos perşembe günü yaptığı açıklamada ise derginin çıplak fotoğraf iddiasıyla yaptığı şantaja boyun eğmemek için bunu ifşa ettiğini belirtmişti. Bezos, dergi ve bağlı olduğu American Media, Inc. grubunun fotoğrafı yayınlamamak için kendisinden talepte bulunduğunu iddia etmişti. Buna göre, Bezos ve güvenlik danışmanı Gavin de Becker, American Media, Inc.in yayınlarında herhangi bir siyasi motivasyonla hareket etmediğini kabul edecekti.

Bezos, sahibi olduğu W.P. gazetesinin köşeyazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudiler tarafından İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili yayınlarından ötürü de Trump yanlısı grupların boy hedefi haline gelmiş olabileceğini de öne sürdü. Bezos, “W.P.’un Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yayını, bazı çevrelerin kesinlikle hoşuna gitmiyor” dedi. Amerikan istihbarat dairesi CIA’nin Kaşıkçı cinayeti emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın vermiş olabileceği yönündeki değerlendirmelerine rağmen Trump yönetimi Riyad ile işbirliğinin önemine vurgu yapmıştı.

SUUDİLER REDDETTİ



Washington’a ziyarette bulunan Suudi Arabistan’ın Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, Kraliyet ile American Media, Inc. arasında bir bağlantı olmadığını savunarak gelişmeleri ‘pembe dizi’ye benzetti. Cubeyr, Suudi Arabistan’ın olası bir rolüyle ilgili ‘bildiğim kadarıyla kesinlikle hayır’ yanıtını verdi. Bezos, American Media, Inc.’in Suudi yönetiminin siparişiyle haber yaptığını da öne sürüyordu.

Jeff Bezos’un Suudi Arabistan ile işbirliği yapmakla suçladığı National Enquirer, geçen yıl Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın reform girişimlerini kapak yaptığı neredeyse 100 sayfalık bir sayı hazırlamıştı. WSJ gazetesine göre Suudiler, söz konusu dergiyi çıkaran American Media, Inc. şirketine olası yatırımı da görüştü.

SUUDİ BAKAN ‘VELİAHT PRENS KIRMIZI ÇİZGİMİZ’



ABD’de temaslarda bulunan Suudi Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın rolü olmadığının bir kez daha altını çizdi. ABD Kongresi’nde Suudilere silah satışının durdurulmasına yönelik yasa tasarılarının hazırlandığı bir dönemde Cubeyr, “Veliaht Prens’in bu (cinayet) emri vermediğini biliyoruz. Suudi hükümetinin yetkisi dışında hareket eden görevliler tarafından yapıldı” dedi. Suudi yönetimine yönelik eleştirileri reddeden Cubeyr, “Liderliğimiz kırmızı çizgimizdir. Liderliğimiz ülkeyi yönetmektedir. Bana göre, ne yapmamız gerektiğini bize dikte edeceğini sanan abesle iştigal etmektedir” diye konuştu. Öte yandan Kongre’nin Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetinde Prens’in rolüyle ilgili açıklama yapılmasına dair verdiği süre önceki gün doldu. Ancak ABD yönetiminin bir açıklamada bulunacağına dair bir işaretin olmadığı belirtiliyor.