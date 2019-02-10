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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
10.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Suudileri de suçladı

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Suudileri de suçladı

Dünyanın en zengin adamı olan Jeff Bezos, ABD Başkanı Trump’a yakın olan National Enquirer’ın kendisine yönelik çıplak selfie şantajında Suudi Arabistan’ın da parmağı olabileceğini ima etti. Jeff Bezos, İstanbul’da öldürülen Cemal Kaşıkçı’nın köşe yazarlığı yaptığı ve cinayeti sürekli güncel tutan W.P. gazetesinin de sahibi. Suudi Bakan iddiayı reddetti.

137 milyar dolar servetiyle dünyanın en zengin adamı, e-ticaret şirketi Amazon ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos’un ABD Başkanı Trump’a yakın National Enquirer dergisinin belden aşağı selfie’si olduğu gerekçesiyle kendisine şantaj yaptığına dair açıklaması uluslararası gündemde yer almaya devam ediyor.

BEL ALTI SELFIE

National Enquirer (NE), daha önce Jeff Bezos’un (55), 25 yıllık eşi MacKenzie Bezos’tan (48) TV spikeri sevgilisi Lauren Sanchez (49) ile yaşadığı ilişki yüzünden ayrıldığını ortaya çıkarmıştı. Bezos perşembe günü yaptığı açıklamada ise derginin çıplak fotoğraf iddiasıyla yaptığı şantaja boyun eğmemek için bunu ifşa ettiğini belirtmişti. Bezos, dergi ve bağlı olduğu American Media, Inc. grubunun fotoğrafı yayınlamamak için kendisinden talepte bulunduğunu iddia etmişti. Buna göre, Bezos ve güvenlik danışmanı Gavin de Becker, American Media, Inc.in yayınlarında herhangi bir siyasi motivasyonla hareket etmediğini kabul edecekti.

Bezos, sahibi olduğu W.P. gazetesinin köşeyazarı Cemal Kaşıkçı’nın Suudiler tarafından İstanbul’da öldürülmesiyle ilgili yayınlarından ötürü de Trump yanlısı grupların boy hedefi haline gelmiş olabileceğini de öne sürdü. Bezos, “W.P.’un Kaşıkçı cinayetiyle ilgili yayını, bazı çevrelerin kesinlikle hoşuna gitmiyor” dedi. Amerikan istihbarat dairesi CIA’nin Kaşıkçı cinayeti emrini Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın vermiş olabileceği yönündeki değerlendirmelerine rağmen Trump yönetimi Riyad ile işbirliğinin önemine vurgu yapmıştı.

Suudileri de suçladı

SUUDİLER REDDETTİ

Washington’a ziyarette bulunan Suudi Arabistan’ın Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, Kraliyet ile American Media, Inc. arasında bir bağlantı olmadığını savunarak gelişmeleri ‘pembe dizi’ye benzetti. Cubeyr, Suudi Arabistan’ın olası bir rolüyle ilgili ‘bildiğim kadarıyla kesinlikle hayır’ yanıtını verdi. Bezos, American Media, Inc.’in Suudi yönetiminin siparişiyle haber yaptığını da öne sürüyordu.

Jeff Bezos’un Suudi Arabistan ile işbirliği yapmakla suçladığı National Enquirer, geçen yıl Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın reform girişimlerini kapak yaptığı neredeyse 100 sayfalık bir sayı hazırlamıştı. WSJ gazetesine göre Suudiler, söz konusu dergiyi çıkaran American Media, Inc. şirketine olası yatırımı da görüştü. 

Suudileri de suçladı

SUUDİ BAKAN ‘VELİAHT PRENS KIRMIZI ÇİZGİMİZ’

ABD’de temaslarda bulunan Suudi Dışişleri’nden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın rolü olmadığının bir kez daha altını çizdi. ABD Kongresi’nde Suudilere silah satışının durdurulmasına yönelik yasa tasarılarının hazırlandığı bir dönemde Cubeyr, “Veliaht Prens’in bu (cinayet) emri vermediğini biliyoruz. Suudi hükümetinin yetkisi dışında hareket eden görevliler tarafından yapıldı” dedi. Suudi yönetimine yönelik eleştirileri reddeden Cubeyr, “Liderliğimiz kırmızı çizgimizdir. Liderliğimiz ülkeyi yönetmektedir. Bana göre, ne yapmamız gerektiğini bize dikte edeceğini sanan abesle iştigal etmektedir” diye konuştu. Öte yandan Kongre’nin Trump yönetimine Kaşıkçı cinayetinde Prens’in rolüyle ilgili açıklama yapılmasına dair verdiği süre önceki gün doldu. Ancak ABD yönetiminin bir açıklamada bulunacağına dair bir işaretin olmadığı belirtiliyor.

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