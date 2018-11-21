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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
21.11.2018 - 18:49, Son Güncelleme:

Suudilere bir kötü haber daha: "En büyük ortağı..."

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Suudilere bir kötü haber daha: "En büyük ortağı..."

Fransa'da, Yemen'de savaş, insanlık dışı muamele ve katliam suçlarına ortak olduğu gerekçesiyle Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

İnsan hakları örgütü Uluslararası Hak ve Özgürlükler Savunması İttifakı'nın avukatı Joseph Breham, basına yaptığı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmek için başkent Paris'te bulunan Veliaht Prens Muhammed bin Zayid Al Nahyan hakkında Yemen'de savaş, insanlık dışı muamele ve katliama ortak olduğu gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını duyurdu. 

"BİNLERCE SİVİL ÖLDÜ"

Breham, suç duyurusunda bulunanlar arasında Yemenlilerin de bulunduğunu belirterek, suç duyurusunda Veliaht Pens Muhammed bin Zayid'in Yemen'deki savaşın sorumlularından birisi olduğunu söyledi. 

Yemen'de 4 yıl önce Husilerin başkent Sana'yı ele geçirmesiyle başlayan iç savaş nedeniyle binlerce sivil öldü, milyonlarca insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. 

Savaşın yanı sıra kolera, difteri ve benzeri hastalıkların yayılması, kıtlık, ilaçların tükenmesi ve iç göçler sivillerin mağduriyetini artırıyor. Ülke genelinde 22 milyon kişi insani yardıma ihtiyaç duyuyor. 

UZUN SÜRELİ GERGİNLİK

Yemen'deki meşru hükümet, "ülkenin egemenliğine müdahale etmekle suçladığı" Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uzun süreli gerginlik yaşamıştı. 

Yemen hükümeti, ayrıca BAE'yi ülkenin güneyi ve batısındaki silahlı grupları desteklemek, ulusal ordu ve liderlerini izole etmeye çalışmakla itham etmişti. 

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor. 

Yemen'de taraflar arasında çatışmalar devam ederken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun müdahalesiyle ülkedeki insani durum daha da kötüleşti. 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (21.11.2018) 2İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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