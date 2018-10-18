Suudilerden Washington'a YPG havalesi
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmasıyla ilgili zan altında kalan Suudi Arabistan, bu krizi görüşmek üzere ABD Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Riyad’a adım attığı gün Suriye’de terör örgütü PKK/YPG’nin içinde bulunduğu SDG’nin terör örgütü DEAŞ’tan aldığı bölgeler için vaat ettiği 100 milyon doları ABD’nin hesabına aktardı.
KAŞIKÇI olayındaki tepkiler nedeniyle zor günler geçiren Suudi Arabistan yönetimi, ABD’ye, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Riyad’a ulaştığı saatlerde terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgal ettiği bölgede kullanmak üzere 100 milyon dolar verdi.
New York Times gazetesinde yer alan habere göre, Riyad yönetimi Suriye’de terör örgütü DEAŞ’tan kurtarılan bölgeler için vermeyi taahhüt ettiği 100 milyon dolarlık yardımı, Pompeo’nun önceki gün Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaret sırasında ABD hükümetine ait hesaplara yatırdı. Trump yönetimi söz konusu mali desteği uzun süredir talep ediyor olsa da tahsilatın Pompeo’nun muhalif Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’nda kaybolması olayıyla ilgili ziyaretine denk gelmesi dikkat çekti. New York Times, ABD yönetiminden Suriye siyasetini yönlendiren ancak adının açıklanmasını istemeyen bir yetkilinin, “Zamanlama kesinlikle tesadüf değil” ifadesine yer verdi.
Gazete, haberinde Trump’ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün de açıklamalarına yer verdi. McGurk, ödemenin Pompeo’nun ziyaretiyle bağlantılı olduğu iddiasını reddetti. Suudilerin söz konusu yardımı yapmayı ağustos ayında taahhüt ettiğini belirten McGurk, ödemenin güz aylarında yapılmasının planlandığını öne sürdü. Ancak Amerikalı bir yetkili, paranın ne zaman geleceğinin bilinmediğini, ancak salı günü birden bire hesaba yattığını aktardı.
DAHA ÖNCE DE VERMİŞTİ
Suudi Arabistan Devlet Bakanı Samir es Sebhan, Ekim 2017’de, ABD’li yetkililerle YPG/PKK işgalindeki Rakka’nın Ayn İsa bölgesi ve bazı köylerini ziyaret etmişti. Ziyaretten sonra, Riyad yönetimi DEAŞ karşıtı operasyon sırasında ABD ve YPG/PKK saldırılarında neredeyse tamamı yıkılan Rakka’nın yeniden imarı için 100 milyon dolarlık yardım yapmıştı.
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