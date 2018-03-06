Suudilerden ünlü popçunun konserine izin, dansa yasak

Bir Twitter kullanıcısı “Bayan ve baylar, kemerlerini bağlayın. Koridor ve koltuklar, sallanma dedektörleriyle donatılacak. Aklından sallanmayı geçiren dışarı atılacak” diye yazdı. Başka bir tweet’te ise “Konserde dans ve tempo tutma yok. Bu tıpkı buzu Güneş’e koyup, erime demek gibi bir şey” ifadesi yer aldı.



Büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan 41 yaşındaki Tamer Hosny, 'Romantik Prens' olarak tanınıyor.

Fransız haber ajansı AFP, dans yasağıyla ilgili yorum almak için başvurduğu kraliyet eğlence dairesinden yanıt alamadığını belirtti. Ilımlı İslam ve modernleşme projeleri çerçevesinde Suudi Arabistan son dönemde birçok konsere ev sahipliği yaptı. Lübnanlı Hiba Tawaji ve Yunan bestesi Yanni geçtiğimiz aylarda konser verdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dini otoriteleri kızdırmak pahasına kadınlara araç kullanma hakkı tanıdıktan sonra bu tür açılımlarla genç nüfusun desteğini sağlamayı umuyor.

1977 doğumlu olan besteci, söz yazarı, şarkıcı ve oyuncu Tamer Hosny, 2006’da ilk solo albümünü çıkardı. Hosyn, ‘Nesillerin Kralı’ ya da ‘Romantik Prens’ diye biliniyor.