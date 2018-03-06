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    Suudilerden ünlü popçunun konserine izin, dansa yasak

    Hürriyet Haber
    06.03.2018 - 16:41 | Son Güncelleme:

    SUUDİ Arabistan’ın Mısırlı popçu Tamer Hosny’e konser izni vermesi ancak dans ve sallanarak tempo tutmayı yasaklaması sosyal medyada tiye alındı. Tamer Hosny’nin 30 Mart’ta Cidde’de vereceği ilk Suudi konseri, birçok hayranı için sürpriz oldu. Ancak biletlerin üzerinde ‘dans etmenin kesinlikle yasak olduğu’ belirtilmesi, sosyal medyada alaycı paylaşımları tetikledi.

    Bir Twitter kullanıcısı “Bayan ve baylar, kemerlerini bağlayın. Koridor ve koltuklar, sallanma dedektörleriyle donatılacak. Aklından sallanmayı geçiren dışarı atılacak” diye yazdı. Başka bir tweet’te ise “Konserde dans ve tempo tutma yok. Bu tıpkı buzu Güneş’e koyup, erime demek gibi bir şey” ifadesi yer aldı.

    Suudilerden ünlü popçunun konserine izin, dansa yasak
    Büyük bir dinleyici kitlesine sahip olan 41 yaşındaki Tamer Hosny, 'Romantik Prens' olarak tanınıyor. 

    Fransız haber ajansı AFP, dans yasağıyla ilgili yorum almak için başvurduğu kraliyet eğlence dairesinden yanıt alamadığını belirtti. Ilımlı İslam ve modernleşme projeleri çerçevesinde Suudi Arabistan son dönemde birçok konsere ev sahipliği yaptı. Lübnanlı Hiba Tawaji ve Yunan bestesi Yanni geçtiğimiz aylarda konser verdi. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, dini otoriteleri kızdırmak pahasına kadınlara araç kullanma hakkı tanıdıktan sonra bu tür açılımlarla genç nüfusun desteğini sağlamayı umuyor.

    1977 doğumlu olan besteci, söz yazarı, şarkıcı ve oyuncu Tamer Hosny, 2006’da ilk solo albümünü çıkardı. Hosyn, ‘Nesillerin Kralı’ ya da ‘Romantik Prens’ diye biliniyor.

    Etiketler: Cidde , yasak
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