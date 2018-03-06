Suudiler’den Sisi’ye destek ziyareti

Önceki gün Kahire’ye giden Prens Muhammed, dün Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el-Sisi ile görüşmeleri sürdürdü. Biyoteknoloji ve dijital üs olarak projelendirilen NEOM’un Mısır ve Ürdün ile birlikte 26 bin 500 km2’lik bir alana inşa edilmesi öngörülüyor. Kahire’deki dünkü görüşmelerde NEOM’un Mısır tarafında kalan bölümü için finansman sağlanmasıyla ilgili müzakereler yürütüldü. Daha sonra Suudi Prensi ve Cumhurbaşkanı Sisi, tekneyle Süveyş Kanalı’na açıldı.

MISIR’DA SEÇİM VAR

Sisi, 2013 yılında Müslüman Kardeşler destekli Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirdikten sonra göreve gelmişti. Mısır’da mart ayında yeniden sandık başına gidilmesi planlanıyor. Müslüman Kardeşler’e şüpheyle yaklaşan Suudi yönetimi, Abdülfettah el Sisi ile ilişkilere devam etmişti. Sisi’nin Kızıl Deniz’de iki adayı Suudi Arabistan’a iade etme kararı yüksek mahkeme tarafından engellenmişti.

AFP’ye konuşan Kahire Üniversitesi’nden siyaset bilimci Mustafa Kamil el-Sayed, “Ziyaretin Sisi’ye Suudi desteğinin sürdüğü şeklinde yorumlanacağını” söyledi. 2013 darbesi sonrasında Mısır ile Türkiye’nin arası açılmış, Ankara’nın Katar-Suudi Arabistan krizinde Katar safhında yer alması da Riyad ile ilişkileri germişti. Öte yandan Türk dizilerine yasak kararının açıklanmasının iki büyük Arap ülkesinin liderlerinin buluştuğu güne gelmesi dikkat çekti.